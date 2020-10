Conforme con la información que se difundió en su momento, el Distrito de Cartagena finalmente aportó $81 mil millones de pesos al proyecto de protección costera. Por su parte, en calidad de ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en el marco del convenio interadministrativo N° 9677- PPAL001-257-2018, la UNGRD tiene bajo su responsabilidad destinar $100 mil millones que asignó el Estado para completar el presupuesto que permitiría ejecutar esta obra de vital importancia para la ciudad.

En comunicación expedida por la UNGRD se anunció que los recursos para el proyecto están asegurados y que ya se han ejecutado $6.000 millones en diferentes contratos que hacen parte de su desarrollo normal.

Como lo expresamos en estas páginas, tanto el Gobierno nacional como diversos sectores han calificado este proyecto como uno de las más importantes en el país para contrarrestar las amenazas del cambio climático. Y en este aspecto es pertinente llamar la atención para que la UNGRD, junto con la Universidad de Cartagena, Dimar y el Distrito, consideren la necesidad de aclarar una confusión que existe entre no pocos ciudadanos en torno de si este proyecto sólo solucionará el problema de la erosión costera, pero no los riesgos inherentes a la subida del nivel del mar y las inundaciones causadas por este, pues todo parece indicar que no los resolvería. Disiparle esta duda a la ciudad es importante, pues si el proyecto sólo atendería los desafíos de la erosión costera, hay que evitar que la población se sienta defraudada una vez concluya su construcción.

En efecto, sostienen algunos estudiosos que, aun cuando se ejecute el proyecto a la perfección, la Avenida Santander y la Avenida del Malecón (Primera) de Bocagrande mantendrán la disposición de continuar inundándose por causa de las mareas altas y el inatajable ascenso del nivel del mar, incluidos fenómenos climáticos como los provocados por frentes fríos, aspectos que fueron visionados e incorporados en el Plan 4C.

Así las cosas, una obra de tal magnitud no sólo debe contemplar el factor del Cambio Climático; también sus gestores deben disipar las críticas que desde la oceanografía algunos expertos vienen señalado, incluido brindar al Distrito y a sus ciudadanos la tranquilidad de que finalmente contaremos con las obras adecuadas para mitigar las referidas amenazas.

Se recomienda que haya una mayor apertura al escrutinio público mediante rendiciones de cuentas periódicas de la gestión de los recursos. Y si se planea actualizar el presupuesto para reiniciar la licitación, conviene que se muestre cómo se han comportado los rendimientos financieros y qué va a pasar con el dilatado proceso licitatorio.

El silencio, que suele ser buen consejero, no lo es en estos casos. Por lo mismo, el Comité de Seguimiento del Convenio debería jugar un papel más activo en la difusión de los avances y perspectivas del proyecto. Hay que reducir objetivamente la comprensible ansiedad que hay alrededor de este.