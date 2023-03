Cuidado con la economía

Los datos de cierre de 2022 y los de febrero de 2023 de la economía nacional no son halagüeños. El año pasado terminó con un crecimiento menor de lo esperado; si el más negativo de los analistas apostaban por encima del 8%, finalmente, según el Dane, terminamos creciendo 7,5%.

Esa caída en el crecimiento acaeció en el último trimestre, con 2,9%, cuando el tercer trimestre habíamos logrado 7,8%.

Si las mayores presiones a nivel internacional se dieron por la invasión de Ucrania, la parálisis por de la pandemia y políticas públicas mundiales, a nivel interno jugaron un papel relevante el consumo de los hogares, que en promedio estuvo en 9,5%, aun cuando en el último trimestre llegó apenas al 4,3%. Finalmente, terminaron impactando a las familias las altísimas tasas de interés y la inflación desbordada.

En todo caso, no deja de sorprender que la tasa de usura para las entidades financieras haya llegado al impensable 46,26% efectivo anual, o sea, 99 puntos básicos más que febrero, lo que prueba que el Banco de la República se ha empecinado en reducir la inflación a cualquier costo; pero ya no parece una buena estrategia.

Tan inusitada subida no sólo no baja la inflación; además, propina un profundo golpe al crecimiento económico. ¿Cuántas familias se atreverán a tomar un préstamo de vivienda con semejantes intereses? ¿Quién se atreve a tramitar un crédito para invertir en emprendimientos?

Si a esto se suma la devaluación del peso, puede pensarse que la política monetaria tal vez no está respondiendo a lo que está pasando y necesitando el país con miras a que el incremento de la inflación se detenga y se reactive el crecimiento, pues no es el aumento en la tasa de interés el que animará las inversiones de los empresarios, ni reducirá la riesgosa incertidumbre de algunas políticas ideologizadas y confusas que funcionarios del nuevo Gobierno envía a los mercados. Y esto es lo que puede explicar la caída tan rápida y dramática en el agro, la construcción, las industrias manufactureras, la minería y el comercio, singularmente en diciembre.

No podemos aceptar como inevitable que este año la economía siga en una fase de desaceleración. No está bien que demos por sentado que el PIB suba al menos del 2%, porque si pensamos así, será negativo al cierre de este año. No podemos aceptar que nos valoren peor que a Brasil, Chile, Argentina o Perú.

El Banco de la República debe ir más allá y repensar en detener la subida en las tasas de interés; y el Gobierno en convertir la prudencia en el hablar, en el antídoto para la enorme incertidumbre política que los mensajes desde el más alto nivel se están dando a Colombia y el mundo.

Si no se adoptan medidas poderosas para impulsar la inversión en vivienda, infraestructura, agro y reindustrialización, y detener la caída en las exportaciones, esos factores harán más daño que la inflación, pues sus efectos serán a más largo plazo.