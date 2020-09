El Gobierno nacional, que alista la presentación del presupuesto 2021, ha anunciado que uno de sus objetivos es lograr atraer inversión extranjera directa por USD$ 11.500 millones, mediante estrategias tales como mayores facilidades e incentivos tributarios y no tributarios.

El anuncio vino acompañado de datos interesantes que permiten inferir que el gabinete económico no está quieto, pues ha identificado 270 compañías con disposición a relocalizar sus plantas exportadoras en nuestro suelo, de entre las cuales 140 son gringas, 100 asiáticas y otras de la UE.

Por lo tanto, es estratégico que nuestras autoridades y líderes regionales se muevan en armonía con el Gobierno central para no quedarnos por fuera de la ruta que enamorará a los gobiernos e industriales extranjeros a preferir esta esquina privilegiada del continente.

Y ese movimiento tiene que darse considerando no sólo las ventajas económicas, logísticas y de seguridad que ofreceremos, o aquello que los extranjeros nos brindarán. Es inevitable, también, que se consideren las realidades geopolíticas que ya estaban sobre la mesa antes de la pandemia, pero que se han revelado sin pudor durante estos meses grises.

Entre esas consideraciones estará hacia dónde miraremos con mayor entusiasmo y con quiénes apostaremos más carne en el fuego entre las dos tendencias que perfilan una confrontación económica y política que pudiera no variar mucho en noviembre, cuando se conozca si el actual inquilino de la Casa Blanca tiene o no que desocupar el ala oeste.

Es claro que el equipo económico del presidente Duque no pareciera estar haciendo acepción de gobiernos o potencias extranjeras, pues igual se han visitado países de uno y otro lado de los hemisferios. Pero, más temprano que tarde o Trump o Biden estarán enviando mensajes de “lealtad” que nada tienen que ver con la amistad de los pueblos, sino con sus intereses; son varios episodios de la historia de la unión americana en que el recado, de demócratas o de republicanos, ha sido el muy puritano del que no está conmigo está contra mí.

Por supuesto que la prudencia, la diplomacia y los propios intereses de nuestro país nos inclinan hacia la imparcialidad, y a que no nos metamos en esa pelea de colosos, pues ya sabemos que siempre que hay escaramuzas entre elefantes, la hierba es la que más sufre. Pero, de no cesar la sostenida confrontación entre dos visiones de la vida alrededor del predominio mundial, no será fácil pasar indemnes sin fijar posiciones.

Si a ese límite llegamos, y hay que rogar para que no sea así, lo más difícil será encontrar razones para escoger entre los dos mayores cultores de la economía de libre mercado, esto es, China y EE. UU., cuya diferencia sustancial está en que uno es el adalid de la economía liberal de mercado y otra del capitalismo de estado al que le estorban exigencias democráticas tales como las libertades de opinión, de religión, de prensa, o garantías como las de protección a la intimidad o al ejercicio de la oposición. Rogar para que lleguen las inversiones... ¡y para que no haya que tomar partido!