Con nuevo alcalde

Ayer la ciudad arrancó un nuevo cuatrienio lleno de expectativas, pues supone la toma del poder político por quien no se habría esperado semejante logro, habida cuenta de la seguidilla de señalamientos y denuncias que el entonces alcalde William Dau hiciera sobre Dumek Turbay y su entorno familiar.

Contra todos los pronósticos que habrán hecho quienes rodearon al alcalde saliente, Turbay Paz no solo le arrebata el mando a ‘Salvemos a Cartagena’, sino que lo hace con un panorama muy favorable: sus ataduras con los jefes políticos no son de total sujeción; por el contrario, gozará de amplia libertad para imprimir su sello a una administración de la que se puede esperar ejecución y menos diatribas, mensaje que sedujo a los electores que no hacían parte de los grupos del voto amarrado, quienes sobrepusieron el anhelo de soluciones concretas por encima de los señalamientos éticos que sus detractores les hicieran.

Esa libertad de decisión también será un factor de tensiones, pues los pocos caciques que reinan en la política regional seguramente sentirán amenazados sus feudos por un alcalde que acumulará poder, pretenderá consolidar su propio grupo y que tiene el carácter típico de quien no se detiene ante los retos que sus contradictores le plantean.

Tal vez las mismas vicisitudes que le ha correspondido confrontar le han forjado un temperamento determinado, lo cual puede propinarle problemas legales si no acompaña decisiones confrontacionales que prometió –y la ciudad necesita–, con la observancia de mínimos legales que aseguren la permanencia de los actos administrativos que deberán dictarse con adecuada motivación.

Inicia con un gabinete integrado por ciudadanos competentes, mayoritariamente locales, reconocidos y respetados entre sus pares, lo que imprime sentido de amor propio a los profesionales cartageneros, que gozan de las capacidades para desempeñar cargos de las exigencias propias del servicio público. A estos se les hará un seguimiento rígido, en la medida que muchos serán los ojos que vigilarán sus ejecutorias. Ser leales al juramento que dan al posesionarse les granjeará admiración, pero también protección ante las investigaciones penales y disciplinarias de las que ningún funcionario se libra.

Gobernar, como lo ha ofrecido Turbay, despachando desde las barriadas y en armonía con los sectores políticos, gremiales, académicos, Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones sociales, y cabildeando con insistencia inversiones, programas y obras ante los ministerios y demás despachos en Bogotá, restableciendo el respeto por la altura y dignidad del cargo de alcalde de una población que optó por volver a confiar en la clase política, solo tendrá sentido si el objetivo es menos pobreza, más inclusión social, seguridad, orden y la promoción de valores que eleven la ética y el ego de una ciudad afligida.