La comercialización de productos agropecuarios en Colombia ha estado llena de altibajos, por falta de una adecuada política de estabilización de precios que garantice a los productores una justa retribución por el costo de sus cosechas de pancoger y animales vivos, incluyendo el ganado y sus subproductos.

En los países tropicales como el nuestro y especialmente en la región Caribe, se presenta el verano o temporada seca durante los cinco meses que van de diciembre a abril. El resto del año se considera de lluvias o invierno. Estos periodos marcan, en el sector agropecuario, los extremos que podrían denominarse de escasez en el verano, que repercute en precios altos; y de abundancia durante el invierno, cuando los precios tienden a caer por exceso de oferta.

Mientras la agricultura y la ganadería dependan del agua que cae del cielo, la mayoría de los productores irremediablemente estará en desventaja frente a aquellos ubicados en distritos de riego, que en Colombia son minoría.

Se entiende la preocupación del Gobierno nacional por mantener una oferta adecuada durante el año y a precios que no alteren la canasta del consumidor y mantener un IPC que responda a las expectativas de metas inflacionarias; pero las vicisitudes angustiosas de los productores no tendrán fin mientras sus productos no tengan un precio competitivo. Actualmente el precio lo determinan la oferta y la demanda, con algunos desequilibrios, y el resultado es de público conocimiento: los productores de alimentos de pancoger, como ñame, yuca, plátano y similares, ven con impotencia cuando sus cosechas se pudren, porque no las pueden mercadear, bien porque no hay transporte o porque los mayoristas son los que imponen el precio.

Este también es el caso de la leche que, cuando llegan julio y meses subsiguientes, acusa una sobreoferta conocida como ‘enlechada’, donde la industria láctea no la compra porque no tiene capacidad de procesamiento; sin embargo, el Gobierno permite importar cerca de 48 mil toneladas de leche en polvo amparados en TLC con aranceles preferenciales. Y todo esto en plena pandemia, justo cuando el Gobierno ha lanzado la campaña que invita a ‘Comprar lo nuestro’ para proteger la industria nacional.

Dentro de ese contexto también merece especial atención la comercialización de ganados para sacrificio y reposición, cuyos escenarios propicios son las subastas ganaderas, hoy cerradas por las medidas de aislamiento. Tal como lo han revelado algunos productores, las ventas virtuales para las subastas ganaderas no han tenido un buen resultado, pues solamente comercializan entre el 15% y 20%, comparado con las subastas presenciales, puesto que sus clientes son pequeños ganaderos y campesinos con escasos conocimientos en tecnologías virtuales.

Por tratarse de alimentos de la canasta familiar en el Caribe colombiano, desde luego con los protocolos de bioseguridad, es tiempo de considerar su reapertura como ya está sucediendo de manera normal y exitosa en otras regiones del país.