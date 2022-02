La semana que pasó, nuestra columnista, Juliana De Ávila, lamentaba no tener la posibilidad de escoger el colegio que quiere para su hijo (en edad preescolar). Las instituciones educativas que ofrecen educación de alta calidad, aprendizaje mediante el juego, contacto con un segundo idioma, con infraestructura agradable, que cuente al deporte como otro mecanismo para explorar las habilidades de los educandos son escasas... y onerosas.

Los precios de los pocos colegios que pueden mostrar esos logros, ya incorporados como ventajas naturales dentro de sus proyectos educativos institucionales, no están al alcance ni siquiera de la mayoría de los hogares jóvenes que serían calificados por el Dane como de estratos medios; y en los mejores públicos, que son escasos, no se consiguen suficientes cupos.

Por supuesto que no poder brindarles a los hijos la educación que como padres se prefiere -en la ciudad donde vives-, es frustrante. Y no debería serlo. De hecho, en buena parte del mundo los padres se sienten satisfechos de la educación que reciben sus hijos en las escuelas públicas. Estas, normalmente bien servidas de infraestructuras que nuestros más encopetados colegios envidiarían, y con resultados académicos bien distantes de los que obtienen los nuestros, prueban que el asunto está por el lado de la mediocridad en el manejo de lo público, la corrupción, la ineficiencia, la baja preparación de los docentes, la politización de la enseñanza, la ideologización del mensaje educativo -que más parece dirigido a una educación partidista-, la pobre gestión de lo público y unos presupuestos que no alcanzan porque no se saben invertir.

Basta ver los megacolegios que se han construido en los últimos años en el país, con recursos públicos, para comprender que, en cuanto a lo material, es mera falta de pensar en grande, y de comprender que no es imperativo brindarles a los pobres educación de pobres. Dignificar la vida de nuestros muchachos con instituciones que colmen sus ambiciones escolares es imperativo.

Y en cuanto a lo inmaterial, que es aún más importante, retornar a las líneas de la exigencia a los estudiantes y la excelencia en la formación de los educadores para formar ciudadanos libres y críticos, sería un camino para enervar la grotesca influencia de las redes, que los alienan y uniformizan, que crecen sin identidad nacional ni personal.

El Ministerio de Educación y las asociaciones de padres de familia tendrían que jugar un papel más determinante a la hora de replantear una política educativa que esté dirigida a traer las escuelas públicas al Siglo XXI, sin abandonar las bases que fundan una personalidad generosa, de carácter sólido, con mentalidad de ganadores aún en medio de la adversidad.

Los colegios públicos tendrían que estar compitiendo con los privados por conquistar los afectos de los padres amorosos. ¿Será posible?