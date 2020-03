Colaboradores de confianza

El alcalde William Dau se apresta a escoger, de entre las ternas recibidas de las Juntas Administradoras Locales, los tres alcaldes menores que lo acompañarán en lo que resta de su mandato.

En un esquema razonable, los tres funcionarios deberían ser de la absoluta confianza del representante legal del Distrito. Pero no siempre, en cuestiones de burocracia oficial, la lógica funciona para que la gestión administrativa sea eficiente.

Algo no está bien en la concepción del fondo y lo adjetivo del proceso de selección de los alcaldes “menores”, regulado en la Ley 1617 de 2013. No puede ser posible que, si las formas están correctas, el alcalde Mayor tenga que verse sujeto a escoger a alguno de los ternados por localidad, aun cuando entre los postulados no haya ninguno que le genere confianza o que le dé unos mínimos de certeza de que trabajará con principios similares o equivalentes a los que el burgomaestre del Distrito profesa.

El caso actual es típico. El alcalde Dau Chamatt dijo, respecto de los candidatos a los que entrevistó hace unas semanas, que era necesario que le inspiraran confianza “... porque como alcaldes locales ellos formarán parte de la administración distrital (...). Algunos no sabían quiénes eran los ediles que votaron por ellos, cuando se supone que para poder haber salido en la terna hicieron una campaña de lobby; otros no conocían irregularidades al interior de su localidad, cuando toda Cartagena sabe que esos han sido unos nidos de corrupción, las tres alcaldías locales. Entonces hay una cantidad de cosas que me produce un mal sabor...”.

Incluso, algunos miembros del gabinete cuestionaron que varios de los candidatos desconocían aspectos de sus localidades, sumado al hecho del desagrado por una supuesta cercanía de algunos de los aspirantes con políticos o casas políticas cuestionados.

En cierto que lo más probable es que todos los ternados sean profesionales excelentes, serios y comprometidos, así como personas de conducta sin tacha. Sin embargo, sería mucho más lógico que quienes compartirán el poder con el alcalde Dau, para acercar los compromisos y programas de gobierno a las comunidades en sus respectivas localidades, también compartan los valores y postulados que inspiran a quien fue fungido con el voto popular mayoritario.

Tal vez, tendría más sentido una norma que permitiera al alcalde distrital escoger con libertad a los alcaldes locales, quienes serán sus manos, sus ojos y sus oídos en las barriadas de la ciudad. Pero si aún con lo expuesto se considerara que es mejor la selección por ternas por resultar más democrático, entonces sería más congruente que se invierta el proceso. Esto es, que fuera el alcalde quien integrara y propusiera las ternas con personas de su confianza, para que los ediles de las juntas administradoras locales eligieran el perfil que más encarne a la localidad correspondiente.

Las experiencias vividas en la ciudad no arrojan buenas conclusiones sobre el manejo de las alcaldías locales. Tiene sentido repensar estas figuras incluso desde la forma como se inician estos procesos participativos.