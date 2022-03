No dejan de sorprender las revelaciones que se van deshilvanando como en una novela de complots y traiciones, por breves capítulos– en derredor de la captura y detención de la concejala Gloria Estrada.

El 14 de enero ocurrió un hecho insólito: a la altura de la entrada del barrio Manga, donde desemboca el puente Román, en un improvisado e inusual retén, oficiales de la Policía Nacional ordenaron el estacionamiento de una camioneta en la que se movilizaban cuatro parroquianos.

El escándalo pronto alcanzó las inefables redes sociales, que contaron el hallazgo de 1 kilo de cocaína bajo la silla del conductor, de quien resultó ser el novio de la presidenta del Concejo Distrital de Cartagena. Para colmo de la estupefacción, resultó que una de los pasajeros era quien encabezaba la mesa directiva de la junta más importante de la ciudad.

Pero algo no estaba bien en la historia. De los ocupantes, solo resultaron capturados tres, con lo cual pareció que el cuarto personaje solo existía en la imaginación de uno de los abogados defensores que se atrevieron a postular esa tesis. Entonces, surgieron los primeros interrogantes: ¿si había un cuarto ocupante, por qué no lo capturaron? ¿Qué hizo que los policías se desinteresaran de este incógnito personaje? ¿Los oficiales solo estaban interesados en las personas que iban en las sillas delanteras de la camioneta retenida? ¿Cuando se produce el hallazgo de droga en un automotor de uso privado, no son importantes todos sus ocupantes?

Pero lo más sospechoso resultó ser la ausencia de revisión de la totalidad del vehículo. ¿Por qué, si se halló una cantidad inusual de droga en un carro en el que se transportaba la presidenta de la corporación más importante de la ciudad, solo se revisó el puesto del conductor y no se inspeccionó la totalidad del vehículo, incluido su plafón?

Parecía entonces un caso de pura chapucería, en el que todo era sospechoso. Esas evidentes incongruencias llevaron a este periódico a editorializar en la posibilidad de que pudo haber implantación fraudulenta del estupefaciente en el vehículo de marras, en cuyo evento, de todas maneras, estábamos en presencia de un caso extremadamente nauseabundo, pues mostraría un entramado criminal que no podía siquiera rozar a quien ostentaba el cargo de presidente del Concejo Distrital, incluso si era inocente.

Pero ahora las sospechas recaen nada más y nada menos que en oficiales de la Policía Nacional, en un alcalde menor y en un edil; es decir, en integrantes de instituciones que nos protegen, nos gobiernan y nos representan.

Si hay un complot, se confirmarían las afirmaciones del contralor actual, quien sin reato afirmó, dos días después de la captura de la presidenta, la terrible revelación de que “estamos en manos de unos criminales que han intervenido la política en la ciudad”.

Sigue abierta la pregunta: ¿en manos de quiénes estamos?