Con gran alivio, en medio de las tensas situaciones que hemos vivido las últimas semanas por el coronavirus, recibe la Costa Caribe la noticia de la adjudicación de la operación de Electricaribe a las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) y al Consorcio Energía de la Costa.

El próximo martes se formalizará la firma de los respectivos contratos de adquisición de acciones y activos de Electricaribe, por una parte a EPM que tomará la responsabilidad del servicio de energía eléctrica en el segmento Caribe Mar, el cual cubre a 1.51 millones de clientes en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. Y por la otra, al Consorcio Energía de la Costa, que asumirá el segmento Caribe Sol con 1.21 millones de clientes en los departamentos de Atlántico, Magdalena y la Guajira.

La verdad es que el servicio de energía en el norte del país se convirtió en una pesadilla. Los constantes apagones, daños a equipos en hogares y empresas, la inestabilidad del sistema, las falencias en mantenimiento, la baja inversión, el incumplimiento en los indicadores, el maltrato a las comunidades especialmente a las más pobres y a las distantes de las urbes, por no mencionar si no las más patentes, hicieron que la comunidad sintiera un justificado rechazo por aquel prestador de servicio, al punto, incluso, de frecuentes levantamientos en pueblos y barrios costeños. No pocas asonadas tuvo que enfrentar la autoridad para recuperar el orden público, solo por la ausencia prolongada de energía en comunidades desesperadas por la desatención y el olvido.

En buena hora, aunque prorrogado en demasía, el Gobierno decidió desplazar al operador español Unión Fenosa y tomar el control de la empresa.

La intervención resultó adecuada, pues hubo una mejoría en la prestación del servicio, lo cual demuestra que el anterior operador no hizo lo necesario para granjearse los afectos de los usuarios, y de que la terminación de la relación con el Gobierno, que incluso ha generado pleitos arbitrales internacionales aún en curso, estaba más que fundamentada.

La segmentación de la empresa en dos, que en un principio fue cuestionada, demostró ser una buena estratégica. El retiro de varios de los interesados durante el largo proceso de selección demostró que no habría sido realizable conquistar el interés en firme de un solo operador para toda la Costa.

En todo caso, si ya es un alivio saber que hubo adjudicación de los dos segmentos, pues se creía que Caribe Sol no tendría aspirante definitivo, lo es más saber que la operación de Caribe Mar, segmento en el que están Cartagena y Bolívar, queda en manos de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), la cual ha gozado de gran prestigio por décadas, y siempre es mencionada como ejemplo de eficiencia y buen manejo de una empresa pública.

No estaría bien omitir la merecida ponderación al empeño y buen manejo del proceso que debe reconocerse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la agente especial de Electricaribe y el Gobierno al haber concluido exitosamente un proceso que se veía complejo.

Es de esperar que los paisas de EPM no nos decepcionen.