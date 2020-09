Con el arribo de las Empresas Públicas de Medellín como nueva operadora de la porción de uno de los dos mercados en que se dividió la región Caribe, del que hacen parte Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, los residentes en estos departamentos recibimos con ilusión los vientos de cambio que han anunciado el Gobierno nacional y los directivos de EPM.

Los últimos diez años en la prestación del servicio por Electricaribe son para no recordar. La región dejó de estimar a esa compañía por el irregular servicio brindado en las ciudades o el pésimo prestado en las zonas rurales. No se entiende cómo una empresa que estuvo manejada supuestamente por expertos de otros lares dejó de aprovechar el ritmo de crecimiento anual del consumo de energía, la instalación de más industrias, el dinamismo de los puertos y aeropuertos y, en general, el despertar de un pujante desarrollo comercial y turístico.

Pero ocurrió todo lo contrario, con frecuentes cortes de energía –prolongados hasta el desespero en no pocas localidades–, y con daños constantes de electrodomésticos en cientos de hogares, o la afectación sensible a la estabilidad en la operación de fábricas, talleres y comercios, con las consecuentes pérdidas económicas y en competitividad.

Grupo EPM viene precedido de gran prestigio como generador, comercializador y prestador de servicios públicos domiciliarios. La gestión que se le atribuye a sus funcionarios siempre se ha mostrado como ejemplo de lo que es saber manejar una empresa pública con un nivel de excelencia que compite con las mejores del sector privado.

Aunque no hay que negar que no tuvimos la fortuna de que asumiera este nuevo reto en su mejor momento de prestigio, pues se ha visto afectada por el rifirrafe de poderes que padece el país y, singularmente Antioquia, más un manejo del proyecto de hidroeléctrica en Ituango, del que aún no conocemos la verdad de lo que allí ocurrió y cómo afectará el desempeño de EPM en su papel de comercializadora de la energía en nuestra región a través de Afinia, (Caribe Mar) en todo caso podemos confiar en que tienen la experiencia, la caja, la ética empresarial y el profesionalismo para demostrar que merecieron la adjudicación de la porción denominada Caribe Mar.

Se espera también que tengan la capacidad y creatividad para potenciar las clarísimas posibilidades de generación con fuentes eólica y solar que tiene el Caribe colombiano, para reducir la dependencia de las hídricas, así como no demorar la mejora en los índices operacionales y de calidad, pues el atraso en la adquisición de nueva infraestructura eléctrica y en el mantenimiento de las existentes es abrumador.

Especial cuidado se les pide en las decisiones dirigidas a incrementar tarifas más allá de lo que la prudencia, la justicia y la realidad aconsejan, ante el maltrecho momento económico por el que atraviesa la región y la debilidad histórica por razón de una pobreza que no hemos sabido reducir bajo los esquemas de mediocridad institucional que hemos padecido.

Bienvenida EPM. Acá se les recibe con confiada expectativa.