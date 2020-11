A pesar de que no hay autoridad que aún haya certificado al ganador de la contienda electoral en EE. UU., todo indica que la fórmula Biden-Harris tomará posesión de la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.

Se sabe que los retos internos más apremiantes serán los relacionados con el manejo de la pandemia -tanto en los aspectos sanitarios como en los económicos-, pero, sobre todo, en enervar las causas que mantienen a esa nación en permanente desasosiego producto del rompimiento de la armonía social, la polarización política y un gran desencuentro en torno de los valores fundantes de la democracia más vieja del nuevo mundo.

Biden tendrá que hacer uso de sus conocidas dotes conciliadoras para que las diversas corrientes ideológicas, las doctrinas políticas y las creencias religiosas se sientan representadas en un gobierno que contará con un inevitable protagonismo de una liberal ultra progresista como Kamala Harris, la mujer que más lejos ha llegado en el competido camino del poder en la tierra de las oportunidades. No será fácil navegar en las previsibles aguas tormentosas en que se convertirán las confrontaciones entre visiones que no concuerdan en torno de temas neurálgicos tales como migrantes, pobreza, aborto, eutanasia, racismo, población LGTBI y otros de similar raigambre que han nutrido las bases para profundizar las divisiones de una sociedad plural, cosmopolita y diversa que marca las tendencias globales, singularmente entre las juventudes que cada vez se diferencian menos en sus formas de ver y asumir el mundo.

A nivel externo seguramente será mucho más fácil. A Biden-Harris les bastará con volver a mirar hacia afuera y escoger a cuáles de los tratados y acuerdos de los que se salió EE. UU. bajo el mandato de Trump quieren retornar, pues serán bienvenidos. Más bien, el asunto es cómo asumirán Europa, China y Rusia el papel de protagonismo sereno que seguramente adoptará la pareja más interesante de la nueva geopolítica.

Los europeos tendrán que decidir si siguen de segundones en un mundo que reclama mejores liderazgos, o si, por fin, se atreverán a volver a jugar un papel relevante frente a los países en desarrollo y a sus gigantes vecinos en el Oriente.

Respecto de China, el diálogo con EE. UU. no solo no será esquizofrénico, sino que será más duro pues Biden no cederá en la lucha por preservar el liderazgo mundial tanto en lo económico como en lo militar, y tendrá a su favor las bondades de su carácter ecuánime, su natural don de gentes y una notable habilidad para sortear situaciones complejas.

Con Rusia se espera un giro similar al que se daría con Cuba, pues Biden ha dado muestras de pensar que a esas naciones se les atrae, más que con garrote, con la invasión de empresas e inversiones que “capitalicen” la mente de sus potenciales consumidores.

Con Latinoamérica mejorarán las relaciones, y Colombia será protagonista. Pero eso da para otro editorial.