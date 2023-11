La semana pasada la ciudad se enteró que la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), se encuentra ante una inminente parálisis, según informó a la Asamblea Departamental su rectora Sacra Náder David, por carencia de recursos.

Unibac, que tiene sus raíces en la antigua Escuela de Bellas Artes de Cartagena, fundada en 1953, es hoy una universidad reconocida por su excelencia en educación artística, logro del cual su rectora es innegable partícipe.

Desconcierta que ahora sea insostenible, al punto que Náder David afirma que, o la Gobernación le gira los recursos debidos, o se liquida.

El Departamento de Bolívar, según la rectora, adeuda a Unibac más de 13 mil millones de pesos solo en 2023; si esto es así, ¿qué puede explicar esa retención o negativa a la transferencia de esos recursos, sin los cuales, es evidente, la institución no es sostenible?

La agencia universitaria se financia con el giro mensual a cargo del Departamento, que este año corresponde a $702 millones, complementando su presupuesto periódico con lo que se recauda por la Estampilla Procultura.

El actual déficit no permitirá cubrir los compromisos laborales de diciembre, primas incluidas, entre otras cargas rutinarias, además de otros pagos que comienzan a quedar pendientes, pues a la entidad no le bastan sus esfuerzos en recaudo de matrículas, por cierto, económicas, entre otras fuentes que no alcanzan a cubrir compromisos, como la inversión en calidad educativa, los proyectos de posgrado, la expansión hacia la nueva sede en La Matuna o en municipios de Bolívar.

No solo los diputados departamentales deben sumarse a los esfuerzos para que la gestión de la institución llegue a diciembre sin contratiempos, y asegurar partidas presupuestales para inversiones y gastos de 2024; es necesario que se aclare ante la opinión, en los debates que están pendientes de realizarse, cuáles son las razones por las cuales se ha negado o ralentizado la transferencia de los recursos del erario departamental a Unibac.

Es un privilegio contar en la región con una institución destinada a la formación técnica, práctica, teórica y humanista en las Bellas Artes y las Ciencias, cuyos profesionales están llamados a contribuir al mejoramiento social, económico y cultural del entorno en el que desarrollarán sus existencias.

Los profesionales de las artes y las ciencias suelen enriquecer el espíritu, los sentimientos y la naturaleza de quienes les rodean, y contribuyen a valorar la importancia de los logros artísticos en sus comunidades, fortaleciendo las capacidades histriónicas y las expresiones sensibles de sus miembros.

Hay mil razones para que el Departamento proteja a Unibac. Los gobernadores saliente y entrante de Bolívar tienen en este aspecto mucho que dialogar durante el empalme, para que despejen el camino de su sostenimiento.