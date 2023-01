Balance del cambio de año

Aunque hace solo algunas semanas se hizo el balance de los primeros 100 días del nuevo Gobierno, siguiendo la tradición periodística se puede hacer otro, coincidente con el cambio de anualidad, que dividiremos en dos entregas.

Por supuesto, ningún otro tema ha merecido más preocupación entre las gentes, incluso más que la violencia o la paz, que el comportamiento económico en el país. Todos los miedos del empresariado y de las familias que no votaron por la fórmula ganadora estaban signados por un rápido deterioro de la economía y una deriva a la replicación de la tragedia venezolana. Sin embargo, algunas señales pudieran indicar que esa pesadilla no es la que vivirá Colombia.

De hecho, el que Fitch Ratings cerrara el año manteniendo la calificación crediticia del país en BB+ con perspectiva estable, acompañado de un mensaje alentador en cuanto a que la administración Petro...“ se ha comprometido a adherirse al marco fiscal y monetario de Colombia, adhiriéndose a la independencia del banco central y la regla fiscal actualizada...”, no solo envía un mensaje de tranquilidad a los mercados; también supone que no hay mayor incertidumbre entre sus analistas que la equivalente de sus pares en Colombia, que tratan de comprender cuál es el modelo económico que persigue el nuevo gobierno.

Ya sabemos que el 2022 cerró a noviembre con una inflación de 12,5%; que la tasa de interés del Banco de la República llegó a 12% en diciembre; que el PIB en el tercer trimestre comenzó a bajar; y que el déficit de la cuenta corriente en relación con el PIB en dicho trimestre alcanzó un inquietante nivel del 7,2%.

Son cifras que preocupan, pero que no son más dramáticas que las de otras naciones gracias al dinamismo económico y a que, precisamente, la opinión externa no ha sido beligerante contra el Gobierno. No obstante, si el ministro de Hacienda tuvo que hacer ingentes esfuerzos para sortear las dificultades que le propinaron sus propios compañeros de gabinete a la suerte económica del país, en este 2023 tendrá que hacer aún más esfuerzos para que no se tuerzan las finanzas nacionales siendo que, como lo muestran los pronósticos generalizados sobre el crecimiento económico, se prevé un promedio de apenas 1,2%.

En todo caso, habrá que seguir rezando para que el presidente se deje asesorar en la confección de los mensajes de Twitter, que tanto han contribuido a agravar la de por sí inevitable trepada del dólar, o a deteriorar las relaciones diplomáticas con otras naciones por ese rompimiento inexcusable de la tradición de no entrometerse en los asuntos internos de países amigos de Colombia.

Esa autorregulación es algo que aún puede ocurrirle, una vez descubra que no solo es el líder de los colombianos, sino que también es el comandante supremo de las FF.MM., lo que le da un poder y nivel de riesgo a cualquier declaración que formule en torno de otros gobiernos.