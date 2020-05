Atención especial a Cartagena

Ayer se cumplieron dos meses desde que Minsalud reportó el primer caso oficial de coronavirus en la ciudad.

Desde entonces, ya el virus se ha propagado en más de 100 barrios, muy cerca de llegar a los 700 contagios, y con 47 decesos, lo que nos ubica como la tercera ciudad capital en el país con más casos, y el primer lugar en el número acumulado de muertes por cada 100 mil habitantes, prácticamente doblando a Bogotá y a Cali; hoy, nuestra tasa de letalidad es de 6,64%, por encima de la media nacional, que es de 4,1%. Por fortuna, van más de 130 recuperados.

El caso de Cartagena es tan inquietante que ya trascendió al nivel central, con la decisión del Gobierno nacional de desarrollar, el próximo viernes, un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la coordinación de los ministerios de Salud y del Interior, para brindar apoyo a las gestiones del Distrito y procurar medidas más eficaces para frenar la propagación del virus. Tal como lo señaló el senador Fernando Araújo, la iniciativa implica, además, trabajar de manera articulada y conjunta para resolver errores del pasado, acelerar procesos y poder brindarle una atención especial a la ciudad, que pueda salvar vidas.

Desde esta tribuna, pero también por otras personas y entidades desde sus respectivos estrados, se ha solicitado la designación de un gerente técnico para el manejo de la profunda y excepcional crisis generada por el nuevo coronavirus, ante lo cual ya sabemos que el alcalde William Dau ha respondido que no lo hará.

Por lo tanto, ya esa no es una discusión sobre la mesa, independientemente de los efectos que tal negativa tendrá en el futuro, ante lo cual, lo que corresponde es ver cómo todas las fuerzas vivas de la ciudad, así como el estamento político, incluidos por supuesto nuestros congresistas y el Gobierno nacional, rodeamos a la administración para que la gestión de la crisis sea más eficiente, de tal manera que no se soporte sustancialmente en medidas restrictivas a la libertad de locomoción –que ya comienzan a liberarse–, o en cuánto más pueden poner las empresas y los ciudadanos para paliar las necesidades inmediatas que se muestran descarnadas en los barrios populares, sino en qué estrategias más efectivas, rápidas y seguras que, por cierto, ya han sido probadas en otras ciudades del país con mejor desempeño, se pueden implementar para acelerar el pago de lo debido y mejorar la dotación a nuestros médicos y sus auxiliares, a las clínicas privadas y públicas, y para contar con más camas para pacientes, así como de UCI, entre otras estrategias que debieron implementarse en los dos meses que ya pasaron, pero que no se coronaron.

Ya sabemos que la epidemia no ha alcanzado su pico máximo; por lo tanto, lo que no logremos hacer, bien hecho, en los próximos días, nos lo podría cobrar la realidad en dolor y tragedias familiares.

Todos estamos llamados a hacer más alrededor del apoyo a la administración, no sólo porque es lo correcto, sino también porque, si llegan los días dantescos que hemos estado ralentizando, no seremos juzgados por falta de planeación y ejecución, ni por omisión.