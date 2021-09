El Concejo de Cartagena abrió el proceso de selección del próximo contralor, cuyas inscripciones se cierran hoy. Se prevé que el 30 de noviembre los concejales elegirán al profesional que colme los requisitos legales, y logre conquistar las preferencias de las mayorías, si no es que recibe la unanimidad de los votos posibles.

Pocos eventos propinan más desprestigio a concejos y concejales que los procesos de elección de contralores y personeros municipales o distritales. Normalmente esos trámites están plagados de múltiples tropiezos, penosas controversias y, además, algunos concluyen con la imputación a concejales por graves delitos contra la ética en la administración pública.

Cartagena no ha sido ajena a casos como los mencionados, incluso con medidas de aseguramiento o la pérdida de la calidad del elegido, con lo cual esta elección se constituye en una nueva oportunidad, o para elevar el nombre de los concejales, de la institución a la que pertenecen, de sus partidos y movimientos políticos, y de la persona que resulte seleccionada; u otra suma para el desprestigio.

La revisión rigurosa de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que consagran la Constitución Política y demás normas aplicables, de los conflictos de interés y de la transparencia en el manejo del proceso para que quienes concurran al concurso reciban un trato digno, igualitario y serio, son apenas elementos que la ciudad demanda de nuestros concejales, quienes, por cierto, arrancan en negativo este trámite en la medida que las críticas por el prolongado encargo que viene desde el 2017, luego de la salida de la contralora elegida, asunto que provocó la investigación que aún cursa contra trece concejales en el anterior periodo y el exalcalde Manolo Duque, ponen en entredicho todo lo relativo a este acto trascendente de entre las funciones que deben cumplir en ejercicio de sus funciones.

Todo ello discurre al tiempo que deben discutir el Proyecto 092 de 2021 presentado por personera Distrital, por el cual se propone modificar la estructura de ese ente de control disciplinario, que ya ha recibido sonados cuestionamientos, al punto que entre sus detractores se encuentran funcionarios de la misma Personería, quienes lo critican porque no habría sido suficientemente socializado y porque no se conocen los estudios que lo sustentan, con una sospechosa supresión de cargos justo en épocas preelectorales. Aunque tranquiliza el mensaje de la ESAP, en cuanto a que los cuestionamientos no están relacionados con el proyecto, ya que este trata de la estructura administrativa y no de la planta de personal, corresponde a los concejales obrar con mucha prudencia para eliminar las suspicacias que se han levantado.

En suma, volver los dos trámites oportunidades para aprestigiar la corporación, es lo sensato.