Al debate, por tutela

Hoy vence el plazo de 48 horas para que los candidatos presidenciales acuerden, organicen y asistan a un debate de cara a las elecciones del domingo, conforme a un fallo de tutela dictado por el Tribunal Superior de Bogotá.

De conformidad con el proveído judicial, el debate presidencial se debe realizar ajustado a las reglas y en relación con los temas a los que se contrae la solicitud de tutela, con lo cual ese encuentro debe desarrollarse hoy en al menos un medio de comunicación de alcance nacional, pactado de mutuo acuerdo, puesto que el Tribunal no indicó cuál de todos los existentes.

El órgano judicial concuerda con los accionantes en que no es un simple derecho el que asiste a los ciudadanos a participar en la conformación del poder político por medio de, entre otros mecanismos, los debates presidenciales, sino que además de constituirse en un derecho de los candidatos a expresar sus ideas, también es un deber frente a la sociedad.

Como el fallo es de ejecución obligatoria (a pesar de que admite impugnación ante la Corte Suprema de Justicia), no pueden los candidatos entutelados negarse a cumplirlo, pues se pondrían en franco desacato contra una orden judicial.

Por lo tanto, es preferible que asistan y hagan el debate, independientemente de las facilidades retóricas que se le conocen al candidato Petro, que no son equivalentes a las del ingeniero Hernández, lo cual es apenas comprensible por su vocación profesional hacia lo pragmático. Sin embargo, el peor escenario es no asistir o guardar silencio, pues bien puede debatir conforme con su talante y estilo campechano o desembrochado que, a no dudarlo, goza de gran aceptación en buena parte de la opinión y es una de sus características peculiares, conforme lo que muestran las encuestas y los resultados de primera vuelta.

En todo caso, es posible que el fallo sea revocado en pocas semanas, cuando ya se conozca el nombre del presidente electo. Y es factible por cuanto, a pesar de que el espíritu de la providencia es loable, pues resalta el derecho del conglomerado social a estar mejor informados en torno de las convicciones, las propuestas y el temperamento de cada candidato, el Tribunal pudo haberse excedido en sus funciones al crear una obligación a los aspirantes presidenciales que ninguna norma contempla.

La negativa, de por sí, es una posición política concreta; por ende, también es materia susceptible de ser valorada por los electores al momento de calificar las impresiones que tienen de los candidatos en contienda. Negar esa posibilidad a los aspirantes, imponiendo solo un camino de conducta política, parece un exceso de intromisión en el fuero de estos, y la anulación o privación de una opción con efectos políticos estratégicos en determinado momento de los procesos electorales.

Pero no hay nada que hacer. Por el carácter imperativo del fallo, el debate debe cumplirse.