Afinia como solución

El saliente gerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, en entrevista que publicamos este miércoles, contó que, en el tiempo en que estuvo en ese cargo, se lograron millonarias inversiones y que el reto es que bajen las pérdidas de energía, se aumente el recaudo, y que en 10 años el indicador de calidad esté en la media nacional.

Para que lo anterior sea posible se requiere que el ritmo de las inversiones se mantenga a razón de un poco más de 1 billón de pesos anuales.

Hay que reconocer los avances que hubo bajo la gestión de Lastra Fuscaldo. Por ejemplo, en 2023 el tiempo de interrupción del servicio de energía disminuyó; o el indicador de recaudo al comienzo de las operaciones de Afinia, que estaba en 78%, pasó al cierre de 2022 al 84%,

Por supuesto, es difícil que los usuarios de la energía eléctrica vean con buenos ojos a Afinia y el esfuerzo que está haciendo para mejorar la calidad de ese servicio esencial. Precisamente, esta semana llegaron los recibos o facturas correspondientes a los consumos del periodo diciembre 15 de 2023 a enero 14 de 2024 con incrementos, en algunos casos, superiores al cuarenta por ciento (40%) frente a similar periodo de hace 12 meses. A las gentes podrán explicárseles de todas las formas cómo ha avanzado y lo que ha convenido que sea una filial del Grupo EPM la que haya asumido tamaña responsabilidad para buena parte de la Costa Caribe, lo cual es cierto, al punto que tiene razón el exgerente Javier Lastra en que Afinia no es el problema, sino la solución; pero lo cierto es que lo que las familias, instituciones y empresas están pagando por el servicio es exagerado, y en no pocos casos, impagable.

Y la culpa no es de Afinia. Desde esta tribuna hemos replicado varias veces lo que nos han explicado los expertos: que la responsabilidad inmediata de tan insensible aumento proviene de meses anteriores a la adjudicación del contrato de distribución otorgado por el Gobierno anterior a la filial de EPM, pues de entre una de sus fórmulas está la más cruel de todas las sanciones que pudieron considerarse para los usuarios del servicio, que es el traslado a quienes pagan puntualmente sus facturas, y sin trampas, el componente tarifario denominado pérdidas no técnicas.

No es Afinia, sino el Gobierno quien tiene que salir a resolver tamaño problema. El Gobierno ha dicho en varias instancias que está decidió a resolver el problema y ha expedido actos y logrado compromisos en tal sentido; pero, en la práctica, para los ciudadanos esto no ha significado nada, pues no se ha logrado encontrar una fórmula en la que la tarifa sea sostenible para Afinia y Aire sin dañar sensiblemente la economía de los consumidores.

Por lo pronto, Afinia puede seguir haciendo lo que sí está en sus manos. Se espera que la nueva administración de la empresa continúe con las inversiones programadas y que EPM no alivie su caja reduciendo el Plan aprobado para 20 años.