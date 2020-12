Recientemente se despertó alguna polémica en redes por la supuesta privatización de las murallas, que integran el listado de Bienes de Interés Cultural (BIC) de la ciudad, los cuales están desde 2012 bajo la administración del Distrito a través de Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), mediante contrato de comodato concedido por el Ministerio de Cultura.

Es claro que no es posible privatizar las murallas o cualquiera de las fortificaciones de la ciudad, por cuanto corresponden a bienes públicos sobre los que el Estado no puede disponer de su titularidad o dominio, pues son intransferibles.

Cosa distinta ocurre con el destino de los BIC, que pueden permanecer sin un plan de usos, lo que ocasiona el desgreño o abandono y su consecuente deterioro; o pueden mantenerse íntegros bajo una estrategia de cuidado y protección.

Por su naturaleza de bienes estatales, en ambos casos la responsabilidad es del Gobierno y, en cierta medida, de todos los ciudadanos, quienes tenemos el deber de cuidar el patrimonio material que las ciudades heredan de los avatares de la historia.

Por fortuna, el caso de Cartagena es el de la segunda hipótesis, esto es, la del manejo medianamente responsable de las fortificaciones de cara al compromiso de su conservación. A la Etcar le corresponde esa grave responsabilidad, que alguna vez estuvo en manos de la Sociedad de Mejoras Públicas, entidad que lo hizo con lujo de competencia.

La discusión entonces no es si se privatizan o no, pues la imposibilidad absoluta de hacerlo no está en duda, sino sobre cómo se administran y si cabe que algunos de los BIC, o áreas de estos, puedan o deban continuar en administración, concesión o arriendo a personas naturales o jurídicas particulares, o si nuevos espacios puedan concesionarse a cambio de una retribución por su uso y explotación comercial.

Conforme con reciente nota que publicamos, son numerosos los casos en los que bienes monumentales son administrados por empresas particulares, como pasa en casi todas las ciudades con patrimonios históricos. Por lo tanto, no se debe tratar como una discusión ideológica, sino de índole pragmática. La clave es preguntarse en qué casos y en qué condiciones se puede garantizar el uso y disfrute de un BIC o de un área de este, sin daño a su integridad física o material y sin desprecio por su valor simbólico o histórico.

El uso temporal de los BIC para eventos que nos los demeriten, organizados por empresas reputadas y con experiencia, es perfectamente factible, pues aseguran no solo un ingreso para el sostenimiento, también para el disfrute de las gentes, locales o visitantes; pero también es viable el aprovechamiento económico mediante contratos estables, siempre que supongan un beneficio tangible para su preservación y sin que las limitaciones de paso o estadía por los ciudadanos sean inadmisibles o irracionales.