Si hoy pudiera darse alguna recomendación al Ministerio de Salud y las secretarías de Salud regionales o locales, sería que organicen y envíen una comisión de alto nivel a Chile para informarse de cómo han logrado ponerse a la cabeza de los países más exitosos del mundo en las gestiones de negociación, adquisición, almacenamiento, distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19.

En efecto, en América Latina solo Chile tiene un desarrollo óptimo en la inmunización contra el virus de Wuhan; han administrado casi cinco millones de dosis a 4.176.094 personas, lo que representa a más del 21% de su población. Una verdadera proeza lograda a punta de liderazgo gubernamental, estrategia diplomática con otros gobiernos y de negociación con empresas farmacéuticas, trabajo en equipo, pundonor chileno y una logística impecable. ¿Qué ha hecho Chile que nosotros no vimos, no quisimos o no pudimos hacer? ¿Qué están haciendo ahora para cumplir las exigentes metas de vacunación diaria que se impusieron? ¿Cómo han hecho para minimizar los errores y tener prácticamente todo a punto para una dúctil profilaxis en la inoculación masiva que hoy admira todo el planeta?

El pasado 15 de febrero llegó a Bogotá, entre bombos y platillos, después de meses de incertidumbre, el primer lote de 50 mil vacunas producidas por Pfizer para un país de cuarenta millones de habitantes, distribuidas de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación diseñado por el Ministerio de Salud, plan que contempla dos fases y cinco etapas que tendrían que cumplirse al pie de la letra, porque si no sucede así, todos los pronósticos pesimistas que indican que llegaremos a 2023 para lograr la anhelada inmunidad de rebaño, se cumplirán.

En pocas ciudades hay complacencia con el ritmo en que se han puesto las vacunas. En Cartagena, por ejemplo, el 18 de febrero llegaron al Aeropuerto Rafael Núñez las primeras 1.260 vacunas correspondientes a Cartagena y 282 destinadas a los diferentes municipios de Bolívar, priorizando la inmunización del personal médico y paramédico, ubicados en la primera línea del durísimo combate contra el Covid-19; pero en esta semana la crítica a la administración arreció por la lentitud en la aplicación del último lote recibido, surgiendo la impresión de que el programa no ha fluido con la rapidez, eficiencia y eficacia esperadas.

Algo tarde, el martes pasado, el Dadis ofreció explicaciones del porqué la ciudad apareció clasificada por funcionarios del Ministerio de Salud con un mal desempeño y, en contraste, ponderaron el manejo de la Gobernación de Bolívar en la planeación y aplicación de los biológicos en los municipios del departamento.

Corresponde aceptar las justificaciones dadas por el Dadis, pero se recomienda que en adelante no se demoren las explicaciones al público y que se coordinen mejor los equipos responsables de tan sensible proceso.