Concejales que no cambian

El 4 de diciembre pasado escribí en este espacio: “Es vergonzoso que varios de los concejales de Cartagena llegan a una sesión, dicen ‘presente’ y en menos de lo que canta un gallo se van sin presentar ninguna excusa válida. Qué sabroso ganarse la plata de esa manera: son $469.766 por sesión”.

El año pasado, a raíz de eso, la entonces presidenta del cabildo, Gloria Estrada, regañó a sus colegas, advirtiéndoles que no les iba a pagar; curiosamente varios de ellos la tiraron al agua porque también ella se ausentaba.

Me preguntaba en ese artículo de opinión si ¿esa no es otra manera de saquear a Cartagena? Por redes sociales el rechazo por lo que considero una burla de los concejales con la ciudadanía, no se hizo esperar. Lea aquí: Gracias concejales

Se esperaría por lo menos que este último año (de campaña para algunos que quieren ser reelegidos), con nueva mesa directiva a bordo, las cosas cambiaran, pero no; fíjense no más lo que sucedió ayer sábado 11 de marzo: ni para calentar la silla, ni tres minutos duraron en el recinto los “honorables” por falta de quórum.

Reza la bitácora del Observatorio al Concejo que realiza Funcicar: Hora de inicio: 9:30 a. m. Hora de finalización: 9:33 a. m. Para esta sesión estaba programado continuar con la presentación de informes de gestión de la Secretaría General y sus dependencias; Oficina Asesora de Mercados Públicos, Oficina Asesora de Servicios Públicos y Grupo Asesor en Asuntos de Transparencia y Anticorrupción; sin embargo, no se pudo llevar a cabo por la ausencia de 12 concejales (Gloria Estrada, Luis Cassiani, Sergio Mendoza, Rodrigo Reyes, César Pión, Claudia Arboleda, Liliana Suárez, Carolina Lozano, Laureano Curi, Carlos Barrios, Wilson Toncel y Hernando Piña). Por lo anterior, se cerró la sesión y se convocó para el lunes 13 de marzo de 2023; a las 8:30 a. m.

Lo más curioso es que Lewis Montero, presidente del Concejo, saludó al inicio con los buenos días, primero a “los señores concejales”, “a todos los que nos observan por redes sociales”, “señores funcionarios de la Alcaldía”, “señores periodistas...”. A continuación le da la palabra al secretario para que pase lista y allí, al notar la ausencia de la mayoría de sus colegas y que solo respondieron seis, se levantó la sesión. Y san se acabó. Nadie sabe cuál es la excusa ni dónde estarían metidos esos 12 apóstoles a los que el pueblo cartagenero eligió.

El 11 de agosto de 2019 hablé de lo mismo en una columna que titulé: Concejales faltones. Decía que en el segundo periodo de sesiones ordinarias se realizaron 55 sesiones y que los concejales se ausentaron en el 25% del tiempo total. Los que más se ausentaron: Rodrigo Reyes, quien no estuvo en la mitad del tiempo de las sesiones; Luis Cassiani, el 40% y Wilson Toncel, el 38%.

Hay concejales que no cambian; sin embargo, es importante que tenga en cuenta, apreciado lector, que próximamente quien va a tener el poder de cambiarlos... es usted, con su voto.