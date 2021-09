Siempre me ha preocupado el criterio con el cual administramos o más bien anti administramos los activos urbanos de Cartagena. Es lo más alejado del mundo empresarial y organizacional del mundo. Con razón tenemos tanta pobreza en la ciudad. Como referencia, el caso más reciente lo tenemos nuevamente con playa Blanca. La noticia en los medios de comunicación era la de siempre: “Nuevamente sobrecupo en las playas de Barú”. Y la respuesta del gobierno local también era la de siempre: “Estamos preocupados por la alta demanda de turistas en la playa. Hasta nos llegan desde la madrugada y no tenemos tiempo para controlar el aforo de visitantes”. Llevamos años en lo mismo y con nuestro estilo “Bazurto” de administración me dan ganas de tirarme por el balcón. ¡Qué frustración!

Ya en la madrugada, entre desvelado y mortificado por el tema, se me ocurre escribirle a un amigo que trabaja en Microsoft para que me regale el mail de Bill Gates. ¿Por qué no pedirle consejo a una leyenda en la administración? Lo máximo que puede pasar es que no me responda. El correo fue el siguiente: “Estimado Bill, soy de Cartagena, Colombia y mi ciudad necesita de su consejo urgente. Vivimos en la abundancia, pero gobernamos con criterio de pobres. La idea es hacer un zoom de 15 minutos, hablarle de playa Blanca y recibir su ayuda. Ya sus amigos Jeff Bezos y Elon Musk me confirmaron”. Nota: sobra decir que a Bezos y Musk les dije que Gates había confirmado. La respuesta de Bill me llegó a los 3 días: “Confirmo, tengo 10 minutos, y mi amigo Warren Buffet también estará”.

Así, estimado lector, hace 15 días, tuve el privilegio de hacer un zoom de 10 minutos con 4 de los tipos más gerenciales y ocupados del mundo. Tema: playa Blanca. La verdad, estaba “embolsado” y por razones de espacio resumo sus comentarios:

1) Gates: “Rumié, es mejor que el señor Bazurto no siga administrando la ciudad. Lo de playa Blanca se soluciona fácilmente cobrando una entrada y los ingresos servirán para nombrar un gerente para alinear y organizar ese desorden”. Nota: yo le aclaré a Gates que nuestro alcalde era el “señor Tractor” y no Bazurto.

2) Bezos: “Las boletas se pueden vender online y un porcentaje de ellas se pueden entregar gratuitamente a la gente sin recursos”.

3) Musk: “Anote también que los negocios que están ahí deben pagar arriendo y deben mejorar su cultura de orden, calidad y servicio al cliente”.

4) Buffet: “Recuérdale al alcalde que los ‘tractores’ no sirven para destruir o ‘pasear novias’, se usan para arar, sembrar y cosechar”.