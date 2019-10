Yo me pellizqué, ¿y tú? (I)

Ya no le temo a la oscuridad. Cartagena, te vi agonizar tantas veces, fuiste suplantada, perseguida, rifada, parecías un hilo insignificante de agua, ibas de boca en boca, todos aprovechándose de ti para llenarse los bolsillos. Aspiro a que seas abrazada con otra mirada y otro color. Y como siempre, ejerciendo mi deber de ciudadana, salí a votar, escuchaba a la gente decir “el andamiaje está fuerte”, “seguiremos en las mismas con los mismos”; pero yo, decidida a votar en blanco, bajo la lluvia, llegué al puesto de votación y pensé en el voto en blanco, pero sentía que aún no tenía fuerza, “votaré por Dau”, me dije, recordé mucho a Sancho Panza, la filosofía del Quijote, protagonista, con tantos defectos como virtudes, que maneja el lenguaje y la ironía con maestría, y mil cosas más. Filosóficamente, defiende a ultranza la libertad, refleja el realismo existencial y en ese preciso instante evoco a Gabo y llega a mi mente el realismo mágico, donde todo puede suceder de forma increíble. Y eso fue lo que sucedió ayer en Cartagena, nadie se lo creía, estoy segura que a muchos les cayó la gota fría, un balde de agua fría en la testa y quedaron preocupados. Y todo eso fue posible gracias a los ciudadanos que nos pellizcamos, los que estábamos jartos de que nos vieran la cara, los que gritábamos no más, llegó la hora del cambio y aunque muchos estaban escépticos con los resultados en el conteo de votos, sucedió, dando ganador a William Dau, alcalde, y me siento feliz. Nunca he participado en política, jamás he hecho campaña a nadie, no he ocupado cargos públicos, aunque siempre he deseado moverme en el área cultural de la ciudad y todo lo que tenga que ver con el tejido humano y servicio a la comunidad, no lo voy a lograr porque no estoy en el rol de la política ni en los curubitos, ni las roscas que todos conocemos en este tejemaneje de los partidos. W. Dau dice en su propuesta: “Mi aspiración a la Alcaldía de Cartagena nace de mi necesidad de combatir de frente a la corrupción y recuperar mi ciudad; lo hago por medio de recolección de firmas por nuestro Movimiento Salvemos a Cartagena”. Proponemos una ciudad, cohesiva, para caminar de forma coordinada y armoniosa hacia el progreso de todos quienes la habitan. Es imperativo reconocer la prominencia actual adquirida por nuestra ciudad en el mundo entero y conectar a Cartagena en el panorama global, entendiendo que es una ciudad mundial que puede lograr alianzas, ayudas, convenios internacionales. Y yo te creo, alcalde, te apoyo como muchos de los ciudadanos que votamos por ti y ponemos las esperanzas en que tu plan de gobierno se ejecute y exista la posibilidad real de ver una ciudad en progreso, libre de corrupción.