Y llegó el Real...

Como buen cartagenero siento que el béisbol corre por mis venas. Desde noviembre del año pasado solo esperaba el “opening day”, como se le llama al día inaugural del béisbol de grandes ligas de la MLB, el cual está programado para el 28 de marzo de 2024.

Siendo un declarado fan del béisbol, no entiendo por qué desde hace unos días estoy concentrado en noticias del fútbol local. Más exactamente en nuestro Real Cartagena y todo lo que se teje en torno a la magia de este deporte.

Definitivamente el futbol es el “opio del pueblo” (remedando lo expresado por Karl Marx) y siendo así se vuelve una especie de adicción. Pero también el fútbol puede transmitir alegrías, puede generar esperanzas y puede ser el motivo para olvidarnos, temporalmente, del cotidiano trasegar en donde lo que vivimos no siempre es un “jogo bonito”.

Sé que muchos de los hinchas auriverdes, sin ser chamanes o adivinos, desde el pasado 30 de octubre de 2023, premonizaron que el glorioso Real Cartagena cambiaría en aras de mejorar. Esa intuición a sabiendas que el nuevo mandatario distrital es un líder del deporte. Así ocurrió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo desde el Iderbol, desde la Gobernación, y no podría ser menos su ahínco deportivo, siendo ahora el “Big Boss” del distrito.

Además de lo anterior, a Mr. Alcalde y a Mr. Gober, se les dio por asumir la titánica tarea de regresarnos a las ligas mayores del fútbol colombiano y en ese viaje trajeron primero a “un hijo” de nuestro corralito de piedra, Christian Marrugo, que no es un jugador más. Por el contrario, en estos pocos partidos ha demostrado su jerarquía, trayectoria, sus condiciones de líder y su perrenque. Llega a este rebaño con todo el ánimo, las ganas y el profesionalismo que lo han caracterizado en su carrera deportiva. Sabe cuál es el objetivo de esta afición, está consciente de ello y esas son las cosas que le gustan a nuestra hinchada.

Desde ese momento comencé a buscar la camiseta del Real Cartagena. Comencé a averiguar las fechas cuándo juega de local; el horario para saber si se me cruza con mi jornada laboral cuando juega entre semana; también debo confesar que comencé a preguntarle a mis amigos privilegiados para ver si me regalaban unas boletas de cortesía. No sé en qué momento preferí ir al estadio Jaime Morón y dejé de ver un partido de béisbol del “Spring Training” de la MLB (léase juegos de pretemporada)

Pero las ganas voraces de triunfar que tiene esta dupla de líderes, insistieron en seguir dándole jerarquía a nuestro Real Cartagena y después de chismes, dudas e incredulidades por parte de la afición, lograron un éxito que solo pueden llegar a comprender los que saben de fútbol.

Contar con un jugador como lo es Teo Gutiérrez es un lujo que no todo equipo de fútbol se puede dar, además de ser un esfuerzo enorme. No gastaré epítetos ni símiles del rango superlativo de este maravilloso jugador. Y ahora tocando las puertas de la casa auriverde se encuentra Luis ‘Chino’ Sandoval. ¡Ufffff mi vale! el dúo CHI-TEO. Y mañana ¿Quién más será? Lo cierto es que el ambiente positivo y de expectativa que se siente en la hinchada es REAL. Todos en Cartagena apoyamos nuestro equipo, deseando solo una cosa a la vez: que ganemos el próximo partido y así sucesivamente.

Este año puede ser el año del REAL, pero ya desde hoy sé que futbolistas, beisbolistas, ciclistas y muchos deportistas cartageneros con justa razón podrán decir -“Este si es el Real “DADDY”...Dumek si nos quiere”- (escribo el sustantivo en inglés para no decirlo en español y compararlo con nefastas paternidades distritales de un pasado reciente que olvidaron el deporte).

La rebelión auriverde está iniciando. En el béisbol el partido se acaba con el último out del último inning. En este momento es como si el Real Cartagena estuviese bateando de hit, sin out en la pizarra y con estadísticas favorables para que conecte un HOME RUN con bases llenas. La “A” la estamos sintiendo cerca.