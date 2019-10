Y la ingeniería... ¿qué?

Un solo accidente mortal debería obligar a pensar, antes de culpar a la víctima, en cómo evitar que suceda otro. El sentido de la responsabilidad enseña al hombre, en la medida en que haya participado, a explorar en su interior la posibilidad de ser el culpable de cualquier hecho indeseable, antes de señalar a otros, y a buscar reparar y resolver para evitar su repetición; sin embargo, no es lo usual. La gente ‘de hoy’ se atribuye presurosa lo bueno, aun robando méritos, y culpa a otros de lo malo, aun sabiéndose culpable. Es un mecanismo psicológico torcido, que permite sobrevivir y salir airoso en esta cada vez más compleja organización social. No se puede afirmar que la víctima nunca tenga la culpa, pero tampoco confiar excesivamente en que su instinto de supervivencia lo protegerá de todo peligro. Los sistemas de uso humano se diseñan y construyen a prueba de tontos, pensando en no sacrificar vidas humanas; sin embargo, en Cartagena parece que no. Hay dos casos prominentes: Transcaribe y el Corredor de Carga.

Las similitudes entre Transcaribe y un Metro son innegables. El primero se inspiró en el segundo, con una gran diferencia: un metro dispone de una vía exclusiva y continua, libre de obstáculos y de interferencias humanas, que le permite desplazarse a gran velocidad entre estaciones (en Medellín se construyó elevada). No es así en Transcaribe, que no tiene siquiera una vía encerrada; debe enfrentar semáforos en intersecciones y cebras peatonales, y no puede frenar abruptamente porque lleva gran número de pasajeros de pie. Sucede que están ocurriendo muchos accidentes con pérdidas de vidas humanas, o con lesiones incapacitantes, y no se toman medidas, porque se asume que es el ciudadano el que debe evitarlos. En mi opinión, el diseño debió prever el peligro, e incluir su encerramiento con defensas metálicas como se acostumbra en las carreteras con curvas y precipicios. Es tan irresponsable no haberlo hecho, como irresponsable lo es la gente que se expone; pero como lo mencioné antes, se diseña a prueba de tontos. En el Corredor de Carga es peor, porque no es lo que dice su nombre, sino una vía urbana que repararon para que las mulas pudieran desplazarse a gran velocidad por ella compitiendo espacio con automotores livianos. A sus orillas se han construido garajes para estos monstruos que bloquean la vía al ingresar y/o salir de ellos, y aportan barro que destruye la capa asfáltica. Mas que de carga es un corredor de miedo. La solución es sacar el muelle de carga del casco urbano, dejando la infraestructura portuaria para los cruceros y el desarrollo turístico.

Pero también se podría pensar en cargar planchones hasta un sitio donde se pudiera hacer transbordo a tierra; o construir una vía férrea hasta afuera de la ciudad, en riberas del Canal del Dique, o del mismo Río Magdalena, donde se pudieran cargar mulas y planchones.