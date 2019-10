¿Y la alianza?

Llegó el 27 de octubre. El candidato que iba ganando en las encuestas, en las vallas, en las conversaciones, ganó. La gente salió a votar masivamente y el voto de opinión sobrepasó el de las maquinarias. Pero se dividió: ¡entre 11 candidatos! Los independientes, honestos, preparados, no se dieron cuenta que llegando solos todo estaba sentenciado. No se dieron cuenta que aquel refrán que dice que la unión hace la fuerza no era un refrán esta vez sino la única esperanza que teníamos los cartageneros de no sufrir otro revés. Así de fácil es describir el futuro próximo que nos espera si los candidatos independientes no se unen.

¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo? ¿Por qué es tan difícil?

En mi última columna hice referencia a esa dificultad que tenemos los cartageneros para organizarnos alrededor de un mismo propósito. Resulta hoy más que evidente esa dificultad cuando a menos de 20 días para elecciones todavía hay 11 candidatos peleándose un puñado de votos. Aprovecho este espacio de nuevo, esta vez para intentar convencerlos de que se unan y de cómo pienso yo que deberían hacerlo.

Lo primero que deben hacer es aceptar la realidad. Lo segundo es mirar el lado bueno de las cosas. La realidad es que ninguno de los candidatos que no puntean en las encuestas tiene la más mínima oportunidad de ganar la Alcaldía llegando solo al 27 de octubre. El lado bueno de las cosas es que aceptar la realidad pone en sus manos un gran poder: tener la oportunidad de forjar una alianza que lleve un candidato honesto y preparado a la Alcaldía. Lo primero es aceptar, lo segundo es utilizar ese gran poder que tienen en beneficio de la ciudad.

Por otro lado, la alianza de cuatro o cinco candidatos que han intentado hacer algunos se queda corta; debe intentar incluirlos a todos. Entre más grande la alianza, más diversa e incluyente y más representativa de toda la población. Antes del 27 de octubre, sobre lo único que deben ponerse de acuerdo es sobre quién va a ser la cabeza de la alianza. Si intentan ponerse de acuerdo sobre temas programáticos antes de la elección nunca lo van a lograr. Estos temas se dejan para después de que hayan ganado la Alcaldía, cuando el incentivo para llegar a acuerdos es mucho más grande. Lo más importante es ganar la Alcaldía y en esto se debe invertir toda la energía.

Escojan la metodología para elegir la cabeza de la alianza lo antes posible. El que salga de primero es la cabeza y todos los demás candidatos – y cartageneros – lo apoyamos. Demuestren que son capaces de poner a Cartagena por encima del deseo individual de ser alcalde. Aprovechen esta oportunidad para que nos enseñen a los cartageneros que la unión hace la fuerza.