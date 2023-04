¿Y dónde están los pelícanos?

Los pelícanos son aves majestuosas de importancia para la ciudad. La formación que adquieren cuando vuelan constituye uno de los principales recuerdos perpetuados por los turistas durante su visita a la heroica. A pesar de su importancia y de la convivencia compartida con estos animales, pocos conocen los suplicios que estos descendientes de dinosaurios padecen como consecuencia de nuestro accionar egoísta y destructor sobre el ecosistema.

Aunque existen diversos grupos familiares de pelícanos en distintas áreas de manglar en Cartagena, mi preferido era uno de cuatro especímenes cuyo lugar de pernoctación es un árbol ubicado cerca a la valla publicitaria localizada a la salida del Laguito. Allí, usualmente uno de estos amigos solía descansar en la parte alta del aviso, depositando con alguna frecuencia sus heces líquidas sobre el mismo, haciéndolo no solo más visible, también más pintoresco y vivo. Recientemente observé que el tablero había sido cambiado, pero no estaban ni las líneas blancas de las deposiciones, ni los pelícanos. Pasé varias veces, en días diferentes por el mismo sitio, no los vi. Revisé otros lugares habituales para ellos, por ejemplo, Bazurto, y nada. Tampoco volví a verlos en el aire, simplemente desaparecieron de la ciudad.

De acuerdo con la literatura, estas aves suelen ser migratorias, sin embargo, cuando existe disponibilidad de alimento, como ocurre por ejemplo en el mercado público, o cerca a puntos de pesca, prefieren mantenerse en los alrededores. Según la prensa, la gripe aviar ha causado la muerte a miles de ellos en Perú, Ecuador, Paraguay, Argentina y, oh sorpresa, también en Colombia. Los reportes indican que unos 600 pelícanos han muerto en la isla de Gorgona, aquí mismo, en el patio trasero. A pesar del acecho viral, no existen datos de muertes en el corralito, así que ojalá hayan decidido alejarse por un tiempo de tanta contaminación y regresen luego, en el mejor de los escenarios.

Hace varios años la Universidad de Cartagena reportó la presencia de contaminantes ambientales en todos los órganos de estas aves, en particular unos compuestos de origen industrial derivados del ácido perfluorooctanoico, conocidos como PFOS, sustancias asociadas con cáncer de hígado, testículos, páncreas y tiroides. Fui testigo de la presencia de tumores hepáticos en dos de cinco de los especímenes analizados, así como de una parasitosis infernal cuya migración desde el estómago hacia el pico fue imposible detener durante la necropsia.

Independiente de las razones de la desaparición de los pelícanos, espero temporal, esta pésima señal no debe pasar desapercibida por las autoridades ambientales, ni mucho menos por la comunidad. El planeta está cambiando a un ritmo desesperado y macabro. Que la gripe aviar nos esté respirando en la nuca es grave, y si un nuevo salto a los humanos ocurre con rapidez, sin estar preparados, las consecuencias serán inimaginables, aún con la experiencia de COVID-19. Si regresan los pelícanos, ojalá nos tomemos un tiempo para estudiar su salud. No como un ejercicio investigativo. No, nada de eso, será una exploración para saber cómo estamos nosotros mismos.