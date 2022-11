Múltiples palabras de indignación brotan de tantas gargantas de cartageneras y cartageneros, como de habitantes de otras regiones del país por la ola de violencia que siega la vida de tantas hermanas y hermanos nuestros. Y, en estos últimos días, se ensaña en niños, niñas, jóvenes y adultos en especial mujeres. Tal parece que la conciencia prefiere adormecerse y que del temor y el terror que podemos sentir nos sumerge en la tentación de continuar con el olvido que venimos siendo y sustraernos a la pregunta: Y ahora: ¿Qué vamos a hacer?

Lo que nos está pasando tiene causas estructurales de larga data como son la pobreza galopante y el desempleo crónico que padece un alto porcentaje de los colombianos. No podemos seguir buscando la fiebre en las sábanas y no en el enfermo, como hemos venido haciendo hasta el presente no ahondando en las causas más profundas que han llevado a una pérdida del respeto a la vida y de la vida de los más indefensos.

¿Será que tenemos que detenernos y torcer los caminos del actuar que nos ha caracterizado en los últimos tiempos? ¿No será que más allá de reformas tributarias que buscan acumular más y más dinero para pretendidas acciones sociales necesitamos un remezón que devuelva a Dios al centro del hogar? Una sociedad pretendidamente cristiana es incompatible con el abandono de un bebé en un basurero, el asesinato de niños por posibles cultos satánicos y de padre e hija en aterrador crimen. No es solo con lamentos o pidiendo oraciones para aceptar la voluntad de Dios. Es volviendo el corazón y la mirada al centro de la predicación del Cristo: el Reino de Dios que clama justicia.

Lo que tenemos que hacer es volver a formar a los niños en la verdad y en la fe, en la presencia y acción de Dios en la vida, no tener miedo a proponerles a los jóvenes a Jesucristo como el camino que genera otra manera de asumir la existencia, distinta a las propuestas de violencia y mal vivir de las baratijas que circulan por las redes sociales. Al revés de lo que proponen tantos programas de la televisión cautivos de ideologías del desorden y los intereses del poder. Un rectificar los comportamientos del hogar, ahogados en la imposición de temperamentos violentos y en acciones impensables para los abuelos y abuelas del sano temor de Dios, que no era otra cosa que el impedirse la violación del mandamiento primero: el amor a Dios y al prójimo.

Lo que tenemos que hacer es actuar. Sí, este mundo al revés, este país al revés. Primero es la limpieza en la administración de los bienes de todos que la acumulación de más ingresos para ser robados. Primero es dar trabajo generando empleo que subsidios que eternizan mendigos. Primero es el amor en el hogar y la armonía en la familia que la libertad de cada uno y cada una de hacer lo que le venga en gana. Algo de esto es lo que ahora tenemos que hacer... Más allá de los lamentos y la indignación.

*Teólogo Salvatoriano.