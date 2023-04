Vuelos a bajo costo

Se necesita algo más que agallas para hacer del negocio de las aerolíneas uno “de bajo costo”, por varias razones que vienen incrustadas en una industria sujeta al mayor número de reglamentaciones y de riesgos del planeta.

Los aviones no pueden ser de bajo costo: los motores tienen que garantizar la potencia suficiente para mantener el avión en el aire, los materiales del fuselaje deben ofrecer seguridad a pesar de cambios de temperatura y presiones constantes, las alas deben ser fuertes pero flexibles, la electrónica es compleja y costosa y no se inventa en un taller con gente de cualquier esquina, la gasolina de avión es la más costosa y se compra en dólares y su mantenimiento en inaplazable.

El entrenamiento de los pilotos no es algo puntual, sino que es continuo y los simuladores de vuelo no pueden ser de bajo costo. Montones de accidentes fueron prevenidos gracias a esos entrenamientos. Entonces, ¿qué es lo que es de bajo costo? Quedan los salarios, en especial de los pilotos, los uniformes, la comida o servicios abordo, la silletería acondicionada en el avión, y los servicios de la aerolínea en el aeropuerto. Pero todo eso sumado no hace mucho bulto, aunque los salarios de cada país pueden levantar alguna ceja.

Y por supuesto hay que comprar los dólares para pagar el alquiler de los aviones, que sube además con los intereses vigentes. Aparte de regulaciones y riesgos, la aviación está sujeta a la economía, que para nosotros se reduce al dólar y a los intereses: no había posibilidad que este negocio de bajo costo prosperara en nuestros países, en las condiciones económicas que prevalecen.

El éxito de las plataformas digitales en la industria hotelera y de transporte no puede emularse a esta industria. Dedicarse a vender tiquetes o sillas anticipadamente y alquilar aviones a futuro sobre esa demanda no ofrece garantías para ninguno de los interesados. El riesgo se reflejaría en un premium en dicho alquiler no considerado en el precio de esos tiquetes. Incluso en Estados Unidos y en Europa, las aerolíneas de bajo costo, facturando en monedas fuertes, han tenido serios problemas de sostenibilidad.

La consecuencia de todo es que las aerolíneas colombianas que sobreviven bajaron sus estándares de servicio y por ello se volvieron de bajo costo. Los pasajeros colombianos, que estábamos muy bien consentidos hasta antes de la pandemia, experimentamos ahora un servicio similar al que uno ve por doquier en Europa y Norteamérica, pero pagando precios proporcionalmente más altos. Para verlo bien y ser optimista, pienso que es como si estuvieran yendo a un gimnasio financiero. Ojalá que pronto fortalezcan sus músculos para que regresen en calidad de servicio a lo que fueron algún tiempo no lejano.