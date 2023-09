Voto consciente o voto moral

Se habla del voto consciente queriendo decir que es el voto no tergiversado por influencias externas, el que se da pensando en lo que más conviene al interés general, según su mejor criterio. Creo que el concepto no está bien aplicado porque el voto manipulado también es consciente. Es realizado con premeditación. Por tanto, es mejor hablar de voto moral, pues es la moral la que permite el acto de votar bien, pensando en el interés general y no en el particular.

En un ejercicio didáctico para tratar de establecer las motivaciones que subyacen en la mente de los votantes, me atrevo a proponer unas clases de votos bajo la óptica de la moralidad, sujetas a opiniones diferentes del apreciado lector: El primero en la lista es el Voto puro. Es el que se decide con plena autonomía por el candidato de predilección, el que se cree que es el más conveniente para el ente territorial, de buena fe, sin reparar ni estigmatizar en ideologías, teniendo en cuenta la seguridad de que la hoja de vida del candidato es intachable, tanto jurídica como socialmente, es decir, que no haya duda en la justicia ni en la opinión pública sobre su idoneidad y honestidad. Es el verdadero voto de opinión. Le sigue el Voto conformista. Es el de la frase “no importa que tumbe si algo hace”. Es la derrota de la moralidad. Es la legitimación de la corrupción. Es aceptar el enriquecimiento ilícito del candidato y sus cómplices con los dineros de los impuestos fruto del trabajo honrado de los ciudadanos y de la actividad productiva formal. El Voto menos malo. Sucede cuando ninguno o la mayoría de candidatos ofrece plena garantía de idoneidad. Es en el que se piensa “es lo que hay”. Entonces, hay que votar por el menos malo. Aunque a este votante al menos se le abona que hace un análisis más concienzudo. Voto coactivo, en el cual el ciudadano vota obligado bajo amenaza. Es un grito a voces que este voto se presentó en las pasadas elecciones presidenciales y se encuentra muy activo para las elecciones regionales de octubre 29. El Voto vendido que es el voto inmoral más común, pues lo domina el rey dinero. Se pagan $50, $100 y hasta $200 mil pesos por uno. El Voto emotivo. Es el que practica la persona que se siente, de buena fe, con un vínculo emocional con el candidato. Está bien votar moralmente, por ejemplo, por causas sociales o por causas ambientales, cuando se tiene conocimiento de la idoneidad del candidato y se cree que hay un alto grado de probabilidad de que cumpla. Es el Voto puro. Pero, con la sola excepción del Voto coaccionado, votar sabiendo que se le va a dar poder a alguien corrupto o que se sabe que su gobierno terminará destruyendo la región o la nación, es una tremenda idiotez. Disculpas a lectores ofendidos que se chanten el guante.

“La democracia otorga a cada hombre el derecho a ser opresor de sí mismo” (G. B. Shaw). “Es tiempo de cambiar”, dice Juanes. Se vota inmoralmente para la oscuridad, o se vota moralmente para la luz.