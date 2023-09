¿Otra vez votar por el menos malo?

Se acercan las elecciones territoriales y parece que tocará votar una vez más por el menos malo. Entre las opciones, es difícil encontrar sujetos preparados que generen confianza suficiente para manejar el poder. Y no se trata de una exagerada exigencia, solo que las variables en torno al ejercicio del derecho al voto no dan esa motivación por mejorar la realidad que nos rodea.

Al enumerar algunas de las causas del pesimismo electoral, los partidos políticos aparecen en primer lugar. Son un asunto desgastado, pues muchos se han vuelto propiedad de un politiquero tradicional (incluyendo algunos de los que se hacen ver como partidos innovadores). En ocasiones, pertenecer a un partido se asemeja a venderle el alma al diablo a cambio del favor de conseguir un aval.

Luego aparecen los candidatos que reconocen lo reprochable de los partidos y quienes se lanzaron por firmas. Muchos de ellos afirman no tener padrinos políticos ni palancas. Sin embargo, recoger firmas no es barato y tampoco asegura un voto real. Por ello es fundamental no dejar dudas de cómo se financiaron, para descartar que haya alguien detrás de la cara sonriente del afiche.

Estas dudas vuelven, sin embargo, con las muchas desilusiones electorales recientes: las personas votaron por quien parecía razonablemente confiable y resultó ser todo un fiasco. El país ha visto en todos los niveles la incompetencia de muchos sujetos para ejercer el poder, los escándalos de corrupción y las decisiones totalmente contrarias a lo que prometieron en campaña.

Los caminos son poco alentadores: algunos votarán no a favor sino en contra de algún candidato, tristemente otros lo harán por quien les pague más ese día y algunos más se abstendrán pensando que un voto no hace la diferencia. Quizá es hora de pensar en otras alternativas, como el voto en blanco o, si no funciona, asumir que se tratará de un gobierno territorial de transición para algo que está por venir.

El problema es que no se puede seguir de transición en transición, pues el resultado será un círculo vicioso que legitima la situación actual: votar por el menos malo. Aunque estas elecciones no parecen ser la oportunidad de transformar, sí es hora de empezar a proyectar una democracia meritocrática y que permita votar entre los mejores.

Merecemos elegir entre candidatos y gobernantes confiables, que realmente estén preparados para asumir el poder. Los intereses de unos pocos deben quedar a un lado para dar paso al sentido social que tanto se ha perdido en la política. Merecemos que muy pronto cambiemos a los pillos por los pilos.

*Profesor de la Facultad de Derecho, UTB.