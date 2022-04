Cuando estés frente al altar de la DEMOCRACIA no permitas que nadie te convierta en marioneta, lo pagarías muy caro.

No creas ciegamente en las encuestas, tampoco en aquellos que, atornillados al butacón de azufre y mermelada, le pintan trinches al ángel y camándulas a Lucifer.

Lleva tu propio bolígrafo, cargado con la tinta indeleble del alma, lupa gigantesca y equilibrada balanza, de las que dicen siempre la verdad sin importar componendas o amenazas.

Toma muy en serio a quien entregarás las riendas de este arisco corcel que, aún con todos sus defectos, sigue siendo tu patria. Huye de genios arrogantes, prefiera a los intachables con ropaje de Buen Samaritano.

Traiciona a quien le ponga precio a tu conciencia ofreciendo parcelas en los anillos de Saturno o vacaciones en Atlántida. No lo dudes: merecemos vivir de cara al sol, recogiendo racimos de paz sin talanqueras, donde florezca la justicia y abunden las cosechas de ternura y esperanza.

Esta patria, saqueada y maltrecha, pertenece a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Enséñales, con el ejemplo, que el linaje no se hereda ni baja del cielo, se gana a pulso propiciando el germinar de sus alas.

Que tus muchachos no claudiquen exigiendo, pacíficamente, lo que les pertenece y se lo dieron por perdido; que no traguen entero buscando la serpiente escondida en el canto de la cabuya, y que, por más que lo prometa el embustero, ají no pare tomate.

El día de las elecciones convierte EL TARJETÓN EN UN ESPEJO: vota por ti, por tu familia o por aquél que simboliza tus sueños de paz, solidaridad y tolerancia.

Sin embargo, no basta votar honestamente: exige respeto a la Constitución y el cumplimiento milimétrico de sus promesas de campaña, sembrando semillas de reconciliación que acabe con las espinas de la maldita guerra.

Nelson Mandela, primer presidente negro en Sudáfrica, Premio Nobel de Paz, defensor de los Derechos Humanos, pronunció un discurso que jamás perderá vigencia: Trabajar juntos, deponiendo ancestrales y feroces diferencias.

Poco a poco, apareció el milagro de la paz con equidad entre hermanos de distintas razas y abolengos, de credos religiosos e ideológicos que, hasta entonces, se odiaban como perros y gatos:

“Si no hay comida cuando tienes hambre, si no recibes medicamentos cuando estas enfermo, si predomina la ignorancia irrespetando la esencia de los seres humanos, aun cuando votemos masivamente eligiendo mandatarios y conformando parlamentos, la democracia es solo una cáscara vacía”.