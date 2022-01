Con el regreso a las aulas de clase a partir del 8 de agosto del 2021 se abrió la puerta al desafío de impartir una educación pública presencial en Cartagena.

Todo eso a pesar de la tragedia que la ciudad enfrenta en materia de infraestructura educativa. Ésa —jamás debemos olvidarlo— es una tragedia que tiene sus orígenes en la corrupción, la ausencia de planeación, la infamia y el olvido al que ha estado sometido el sector educativo. Arruinadas por este triste contexto, nuestras escuelas están requiriendo que todos nos volquemos a ellas y sigamos dando la lucha por la defensa de la educación pública. Es en esta realidad descarnada donde nuestra labor se convierte en esperanza.

Sabemos que el costo de una educación por fuera de la escuela está afectando a los estudiantes. Todavía existen temores —algunos infundados y otros justificados— para asumir la presencialidad que nos exige el 2022. Sin embargo, preferir la calle a la escuela no es lo mejor. La educación es un derecho que tenemos que defender por encima de cualquier emergencia, incluida esta pandemia. El estudio más reciente de la Unicef sobre el impacto de la pandemia en los niños, niñas y jóvenes dejó claro que en Colombia, como en el resto de América Latina, los estudiantes dejaron de alimentarse bien, no tuvieron un sueño adecuado, presentaron situaciones de ansiedad y depresión, entre otros factores derivados de la emergencia y de no ir a la escuela. Por eso volvemos al salón de clases. Creo que nosotros, los docentes, siempre hemos sido parte de la solución.

Los rectores, maestros y maestras no podremos hacer posible otra escuela desde afuera. Es adentro en donde lograremos mover los hilos necesarios para concretar la escuela maravillosa que todos soñamos, ese lugar digno donde prospera la creatividad y el conocimiento, y a donde llega una gran mayoría de personas vulnerables que se refugian y construyen el futuro al lado de sus ‘profes’.

Hago un llamado a Cartagena para que en el 2022 nuestra apuesta sea por la mirada. Necesitamos ver al sector educativo, asumirlo como la pieza del rompecabezas que, puesta en su sitio, proporcionará la clave fundamental para seguir armando el presente y futuro de los niños, niñas y jóvenes. Si a la prestación del servicio educativo no se le suman todas las miradas y las manos, la ciudad seguirá sumida en la trampa de la pobreza y en los problemas sociales que derivan de ella.

Aun cuando nos falta mucho, siento que ya hemos ganado. Por primera vez en muchos años, el binomio escuela-familia logró fortalecerse y trabajar unido. Muchos maestros asumieron las ventajas de innovar y gracias a ellos hoy abrimos las puertas de los colegios sabiendo que el camino que recorreremos lo haremos juntos y sin miedos. Juntos somos invencibles.