México es un país qué impresiona a quienes hemos tenido la oportunidad de visitarlo por la magnitud de sus cifras, su economía y su dinámica política interna.

Para entender su economía es importante estudiar sus relaciones con Estados Unidos, no es solo su vecino, es su principal socio económico y comercial. Las relaciones están orientadas y dirigidas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ha impactado su relación económica. Los empresarios norteamericanos se quejan porque México lleva las de ganar, por su mano de obra más barata y los precios siempre favorecen a México. Por eso Estados Unidos busca replantear el TLC para tratar de eliminar las ventajas que tiene México.

De todas maneras hay una organización de empresarios muy importante y poderosa que ha logrado la reubicación y el fortalecimiento de las industrias de Estados Unidos en México. Efectivamente, muchas de las grandes fábricas de automóviles, por ejemplo, se ubican en México por sus ventajas y disponibilidad de mano de obra cada vez más capacitada.

El presidente en ejercicio Andrés Manuel López Obrador conocido como AMLO, llega a 3 años de gobierno con una interesante popularidad, y cada vez que quiere llena la Plaza de Zócalo con sus numerosos simpatizantes que hasta lo alzan en hombros. Pero, otras personas consideran que su gobierno ha sido una lamentable traición.

En México continúa vigente la frase de Benito Juárez cuando se restauró la República de México en 1867 que dice que: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Es una consigna universal que concientiza alrededor del comportamiento de los individuos libres y soberanos con el derecho a autogobernarse y auto determinarse.

Por eso la controversia con el gobierno de AMLO porque había prometido en su campaña una transición democrática con apoyo a los más pobres, y que no habría mentiras, ni robos, ni traiciones. Mucha gente considera que ha incumplido su palabra de separar el poder político del poder económico, y critican que hay mandos militares que han asumido una serie de funciones en el manejo del país.

Había mucha expectativa alrededor de AMLO para que atacara los procesos de corrupción que minaban la credibilidad en los estadistas y qué también enlodaban las fuerzas armadas, pero, mucha gente cree que los programas sociales tienen lagunas e irregularidades y que la austeridad y los recortes han afectado más a la gente pobre y vulnerable.

Hay discusiones entre los humanistas que han sentido minimizado el apoyo gubernamental para superar el COVID y su secuela de estragos, y también lo acusan por tratar de imponer su sucesor con una encuesta.

Es cierto que hay mítines triunfalistas y que muchos de los privilegios de los políticos no se han acabado. Por el contrario, se ha politizado la justicia y ha continuado el enriquecimiento de algunos funcionarios públicos. No se ha mejorado la seguridad, el país no es más próspero, ni más equitativo con el gobierno de AMLO. Mucha gente tiene la sensación de que hay más violencia, pauperización y desigualdad, pero lo más importante es que la tranquilidad ciudadana y la seguridad nacional se ven afectadas por los procesos de las licitaciones públicas sin vigilancia ni control.

AMLO ha cogobernado con las fuerzas armadas y ha controlado todo con ellas. Lo más importante es entender que la democracia Mexicana depende de la fortaleza militar que debe apoyar al gobierno. Este fenómeno se inició desde la época de Felipe Calderón y continuó con Enrique Peña Nieto, es una transformación de las fuerzas militares para un mayor manejo.