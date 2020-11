El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; y en sintonía con tal propósito dedico estas líneas a la reflexión sobre: la violencia económica, entendida como “cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares (...)” (T-878/14). Práctica habitual en las relaciones conyugales deterioradas o familiares en las que el proveedor material a partir de esa posición ventajosa presiona a la víctima para que adecúe su comportamiento a sus deseos. La violencia intrafamiliar “consiste en el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica. Esta se puede dar por acción u omisión de cualquier miembro de la familia” (T-967/2014); según lo cual la violencia económica es otra manifestación de este delito. Son ejemplos de esta conducta, cuando: el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio común, sin importar quién lo haya ganado; manipula el dinero y generalmente en él radica la titularidad de los bienes; deja de proveer los bienes necesarios a la cónyuge o sus hijos, cuando amenaza o deja en la calle a algún miembro de la familia por no actuar conforme su criterio, entre otros. En ocasiones las mujeres reciben este tipo de ultrajes al expresar su deseo de separación o divorcio, agravando la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentran. Sin importar el estrato social la violencia económica es una realidad innegable, que se expresa también con ocultamiento de bienes, retención de documentos de identificación de la mujer como visas y pasaportes o sustraerse de las obligaciones adquiridas, esperando que la mujer asuma la totalidad de estas para mantener a flote el hogar y la calidad de vida de sus hijos. No importa si la mujer trabaja o no, si la causa del divorcio son actos de violencia intrafamiliar y la cónyuge inocente prueba tal situación dentro del proceso judicial, en ese caso tiene derecho a ser indemnizada por el daño causado por los tratos crueles recibidos durante la relación afectiva. “Los daños que al interior del núcleo familiar se concreten, originados en la violencia intrafamiliar, obligan la actuación firme del Estado para su sanción y prevención, y en lo que dice relación con el derecho de familia, es imperativo el consagrar acciones judiciales que posibiliten su efectiva reparación” (SU-080/20). Si estás en esta situación busca ayuda: No temas, estamos contigo.

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial.