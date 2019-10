Vientos de cambio

Estas elecciones tenían un aire de novedad. Fueron las primeras votaciones regionales que se llevaban a cabo después de la firma del proceso de paz con las Farc.

¿Qué cambió el panorama? Indiscutiblemente las redes sociales y la protección al derecho a la libertad de expresión jugaron un papel fundamental para contrarrestar los efectos de la polarización política.

La rapidez de las redes sociales e internet y su capacidad de establecer una comunicación directa entre el emisor y receptor de la información le han posicionado como el más importante mecanismo de participación ciudadana y de control político y social.

Le ha permitido a la ciudadanía sentirse presente en escenarios que antes no era posible presenciar y no solo eso, ha propiciado la interacción con el contenido en tiempo real y ha obligado a entender que no toda la información publicada es merecedora de credibilidad.

En pocas palabras, las redes sociales nos han convertido en receptores y creadores de información e indirectamente nos han convertido en una sociedad más participativa y responsable con las decisiones que atañen a la comunidad.

En Cartagena, por ejemplo, veníamos de un desgobierno que dejó la confianza de los votantes por el suelo durante varios períodos y que nos sumió en un abstencionismo de más del 70% del censo electoral.

Lo sucedido el pasado domingo fue histórico y representó una sacudida desde lo más profundo de la incredulidad. En las últimas votaciones (2018) tan solo el 22,65% de la población apta para votar ejerció su derecho al sufragio, y el domingo, más del 50% del censo electoral decidió salir a las calles a imponer la voluntad del pueblo.

Colombia todavía tiene un largo sendero por recorrer, en cuanto al derecho al sufragio, pero lo sucedido el 27 de octubre nos indica que al menos ya entró en la etapa de reconocer que existe un problema que necesita ser solucionado.

Tenemos el poder de erradicar la corrupción y se llama: ‘soberanía del pueblo’.

Gracias Cartagena, gracias Colombia; porque a pesar de que nuestros vecinos latinoamericanos nos han hecho considerar la violencia para demostrarle al gobierno que estamos cansados, preferiste salir a votar y usaste un arma que puede ser más letal que el terror.

Escribí esta columna mientras escuchaba Wind of Change de Scorpions.