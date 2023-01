Verdades y mentiras

Zeus, en venganza porque Prometeo había contravenido su orden entregando el fuego a los humanos, ordenó a Hefestos que del barro hiciera una figura de mujer y le infundiera vida, un prototipo al que le llamó Pandora. Afrodita y Atenea aprovechan y la llenan de gracia, sensualidad, curiosidad, inteligencia y elocuencia; Zeus encarga al dios Hermes que siembre en su carácter ambivalencia, seducción, falsedad e imprudencia. La idea era configurar un “bello mal”, un don tal que los hombres se alegrasen al recibirlo, aceptando en realidad un sinnúmero de desdichas.

A pesar de todo, Pandora era tan graciosa que los hombres la idolatraban. Se casa con Epimeteo, hermano de Prometeo, entonces Zeus envía como regalo de bodas una hermosa tinaja tapada, pero con la advertencia que jamás puede ser abierta sin su consentimiento. Pandora, indiscreta, la abre y escapan todas las desgracias que la humanidad debía sufrir: la enfermedad, la traición, la locura, la pasión, la tristeza, la vejez; también otros como Ápate, que personificaba el fraude y el engaño, y Dolo, su versión masculina; junto con ellos escaparon los pseudólogos que representaban a las mentiras. En el fondo de la tinaja, de última quedó la esperanza, que no alcanzó a evadirse.

Según la ministra Corcho, la reforma a la salud se ha discutido ampliamente. Los actores del sistema la desmienten. Debo confesar que en respuesta a un derecho de petición que interpuse, la ministra ha enviado a mi correo personal el proyecto de reforma que se presentará al Congreso. Nos parezca o no, estemos de acuerdo o no, son iniciativas de un gobierno diferente que hay que respetar; en lo que muchos no estamos de acuerdo es con la crisis artificial que tiene asfixiado al sector, crisis que comienza con tergiversaciones de los datos del sistema, la descalificación de su desempeño y termina con la retención de recursos a las EPS, que finalmente perjudica a los prestadores y al ciudadano.

De acuerdo en que, hay mucho por corregir o cambiar, especialmente las brechas que permiten la corrupción, los sistemas de salud perfectos no existen en el mundo, unos funcionan mejor que otros, pero ninguno, por bueno que sea, alcanzará a resolver en su totalidad los problemas de salud. Hay unos muy mentirosos que venden humo y soluciones engañosas, productos como el PPG, que supuestamente eleva la vara de la revolución cuando está caída, a Manuel Marulanda se lo enviaban directamente desde Cuba, anotado en la páginas 247-248 del libro: ‘La Paz en Colombia’, escrito por Fidel Castro Ruz, publicado en el 2008. Nos queda la esperanza de que el Ministerio le baje a la ideología, se aleje de pareceres y se haga acompañar de la Academia en este proceso.

*Psiquiatra.