En nuestra comunidad parroquial de la Santa Cruz de Manga saludamos y deseamos la paz a quienes estuvieron y participaron de las celebraciones de Resurrección con esta afirmación ¡Jesucristo ha resucitado! Y respondíamos ¡Verdaderamente ha resucitado! Diciendo lo que decíamos queríamos realizar el efecto que la expresión significaba: la seguridad de contar con Jesucristo para continuar en la trama de la vida.

La resurrección no es asunto de ir a verificar si el sepulcro estaba vacío o no, si un muerto se paró de la tumba hace dos mil años, sino asunto de realizar el acto fundamental de la fe cristiana a la luz de San Pablo: “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza”. De manera que la fe en la resurrección es vivir la certeza de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Anunciando que la Escritura se cumple hoy, como cuando en la sinagoga de Nazaret anunció la liberación a los pobres y el año de la gracia del Señor. Ello significa que está en el centro y el corazón de nuestras inquietudes, desengaños, alegrías y sueños.

Los relatos de resurrección que se leen en la liturgia de la Iglesia en estos días no tienen una intención distinta que llevarnos a la clara conciencia que el mismo que predicó por los caminos de Galilea, que realizó acciones que generaron interrogantes, preguntas y rechazo de parte de gremios como los escribas, los sacerdotes, el sanedrín, los fariseos y los sectores que no resistían la fuerza de su predicación es el que continúa vivo entre nosotros. La respuesta “verdaderamente ha resucitado” quiere orientarnos a la vivencia de esta realidad de la resurrección.

La fe en la resurrección de Jesús es un desafío capital para la vida: no hemos puesto la fe en una persona maravillosa del pasado, en un muerto ilustre, como tantos otros muertos ilustres del pasado de la humanidad, sino en un vivo. No podemos por ello reducir la resurrección del Cristo a la reanimación de un cadáver, de alguien que muerto ha vuelto a este espacio tiempo, sino a la seguridad de que Él ¡vive!

El Reino predicado por Jesús sigue siendo la misión y la tarea de la Iglesia, de cada uno de los que hemos decidido seguir a Jesucristo, allí donde realizamos la vida estamos llamados a tratar de vivir: la justicia del Reino, la solidaridad del Reino, la misericordia y la defensa sin condiciones de la vida que nos señala el Reino, la fraternidad y la defensa de la paz que pide el Resucitado quien sigue enviando a sus discípulos a anunciar el Reino en Jerusalén y en toda Galilea, esos lugares del conflicto son el desafío a la respuesta ¡“verdaderamente ha resucitado”! y el desafío a tu propia vida, allí donde ella se despliega.

*Teólogo, Religioso Presbítero de la Comunidad

Salvatoriana.