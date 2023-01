Veneno y antídoto

Ante todo, deseo a mis lectores mejor calidad de vida para este año 2023, y me dispongo para ello que en mis columnas no solo mostraré en este nuevo año la problemática, interpretación y crítica de los temas, sino posibles soluciones ya que al materializar en diarios o redes algunas veces somos orejeros, subjetivos y desviados de acuerdo al perfil de las emociones e intereses personales que ayudan acrecentar la violencia y no contribuye en nada a la paz.

Muchos escriben porque lo investigan y lo sienten, siendo su letra un gran aporte a la prevención y corrección de actos a celebrar o celebrados contribuyendo por su objetividad a las decisiones de los ciudadanos que manejan o administran intereses que benefician o afectan a la ciudad, pero lo más grave es otro segmento que ni opina ni participa al considerar que no necesita de la política para vivir, desperdiciando su decisión y dejando a sus anchas al clientelismo.

La paz no solo debe buscarse con los que hacen parte del conflicto armado disidentes de la Farc, Eln y bajo otra esfera el Clan del Golfo y los afluentes dedicados a secuestros, extorsiones, sicariatos que desembocan finalmente en una lucha para el dominio, control o exterminación a quien no colabore, se levante o se oponga a sus deseos.

Hay algo peor que el proyectil, arma que asesina más a Cartagena, y es esa guerra fría que acaba con la vida, honra y moral de una familia; método que sin la agresión física “destruye” con resultados en la cúpula de carteles, en ciudadanos que convivían en zonas con la guerrilla y el paramilitarismo y extendiéndose a las corporaciones públicas, multiplicándose hoy terriblemente en las organizaciones privadas, siendo más grave aún, los comentarios que ya permean algunos sectores que representan la fuerza pública y algunos que administran justicia.

Antes de pronunciarnos hagamos el propósito de no repetir sin que nos conste, revisar la fuente, escuchar las partes y sacar tus propias conclusiones, siendo propositivo sin perder la crítica y la decisión de desenmascarar o denunciar.

A quién elegiremos para gobernar la ciudad este 2023... alguien venido de los gremios, clase política tradicional, sector anticorruptivo, coalición Pacto Histórico entre otros, bienvenidos todos, lo importante es la experiencia práctica empresarial y política y que debería ser una obligación moral de cada aspirante presentarse ante la ciudad a decir sin tiempo limitado cómo hacerlo, proponiendo una unidad en donde los no elegidos tengan responsabilidades en el gobierno que puedan ser evaluadas, además hay que recordar que más de 200.000 mil personas del abstencionismo histórico deben hacer el esfuerzo y salir a votar para no ceder la decisión en otros. Recuerden, a muchísimos asesinados se les conoció graves prontuarios, andando como “Pedro de los palotes” mientras un ave nativa permanece enjaulada esperando el turno con trinos de dolor y respeto por la justicia.