En nuestra ciudad tenemos personas que ante la indisciplina social ya no pueden más. Prefieren estar solos frente a los riesgos, no preocuparse de nadie ni que nadie se preocupe de ellos. Hay fatiga. ¿Cómo podríamos entender a las personas que no usan el tapabocas ni respetan norma alguna; que no valoran los acuerdos que regulan la convivencia; que les importa poco si los suyos se contagian y mueren; que jamás agradecerán la entrega del personal médico de primera línea y que lo único que les importa son las rumbas donde todo se vale?

Creo que debemos acogernos al buen criterio de Max Weber en su estudio tipológico de la ciudad: “No podemos conocer e interpretar lo que está delante de nuestros ojos... si antes no comprendemos lo que está a nuestras espaldas”.

Cuando estamos ante unas conductas enfrentadas a lo socialmente aceptado por todos y considerado como justo, ya podemos conocer cuánto rompe el equilibrio social y genera unos cambios que resultan inmanejables para la Secretaría del Interior, para la Policía Nacional y para la comunidad. Es la transgresión social pasándonos por encima. No faltará quien diga que estas conductas están asociados a la poca formación en algunos sectores de la ciudad; sectores donde la vida se ha degradado y donde hay personas, jóvenes y mayores, sin una visión de futuro. Personas conducidas por la fatalidad y la decepción. Puede que, en parte, tengan razón. ¿Pero qué decir de esas grandes fiestas en sitios exclusivos donde asistieron “gente educada” y en las que vimos conductas verdaderamente desviantes por parte de propios y extraños? No basta con tener una política de prevención con los jóvenes ni de contención con aquellos que orquestan las fiestas clandestinas. Necesitamos de una política social contextualizada que sea un verdadero mecanismo que, además de tocar la conciencia de nuestros jóvenes, los forme en la corresponsabilidad y los llene de sentido. No ayuda para nada señalar a los “jóvenes irresponsables”. Debemos tomar todo el mapa de la situación social que nos muestra esta pandemia, evitando el peligro de caer en la fragmentación antes que en la comprensión. No es un secreto que en Cartagena tenemos una “oferta en red” debidamente articulada y bastante atractiva. Nuestra tarea es leer y desentrañar, desde la multiplicidad de actores que están detrás del negocio y del “All inclusive”, esa red en permanente movimiento y donde el fenómeno se manifiesta. Ojalá el Gobierno distrital y el Concejo de la ciudad logren poner la lupa en aquellas experiencias de mayor agilidad y menos burocracia, donde están los resultados que humanizan la ciudad y pongan en ellas los mayores recursos con una visión de mediano y largo plazo. Sería la mejor respuesta frente a todo lo falso y ficticio que se ofrece a los jóvenes.