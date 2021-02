Hay una historia que jocosamente cuenta que un camello es el resultado de un “comité” intentando diseñar un “caballo”. Traigo a colación esta broma porque es la descripción exacta de la forma en que en nuestro país manejamos todo. En Colombia cualquier proyecto, reforma, ley y hasta vacunación se convierte en un rollo imposible. Basta que se anuncie el proceso para que salgan los eruditos, la prensa y hasta los sindicatos a opinar, desvirtuar y presentar estudios sin sustento para contrarrestar opiniones.

Esta vez, tanta polémica y sabiduría nos está costando la vida y penosamente nos ubica en el tercer peor país en el manejo de la pandemia del coronavirus. La evolución se hace con base a 11 variables que incluyen la aplicación de la vacuna y las muertes. De 53 países estudiados, nuestro deshonroso lugar nos lo da los múltiples comités dedicados a inventar lo que ya está inventado y los sabiondos de provincia que se ponen a competir en conocimiento con las farmacéuticas que han gastado millones de pesos en investigación.

Es irrisorio cómo estamos planeando fórmulas para vacunar la población de riesgo mientras en USA con una identificación que demuestre que tienes más de 65 años te vacunan en un parqueadero. Cero misterios. Dubái creó un paquete de lujo para conocer el país con vacuna incluida. Algo parecido hizo la India. Mientras, en Colombia hablan de definir lugares y capacitar el personal para la vacunación al tiempo que nos preguntamos si nuestras enfermeras pueden hacerlo ya que es un pinchazo común y silvestre en el brazo.

La vacuna no ha llegado a Colombia y ya estamos peleando porque los políticos puedan ser vacunados en la primera tanda y conversamos de las tutelas que se presentarán para obviar el orden establecido. Se habla de la inequidad en la aplicación de las dosis y de que los jóvenes de países ricos se vacunarán antes de que puedan hacerlo trabajadores sanitarios y adultos mayores de países más pobres. Esto será una realidad ya que en vez de facilitar las cosas nos buscamos trabas. El presidente cuenta con orgullo que compró 35 millones de dosis mientras en Canadá y Reino Unido se ordenaron suficientes para inocular tres veces su población.

Los acuerdos bilaterales para la adquisición de inyectas retrasarán los envíos de la plataforma Covax a Colombia y tocó comprar una cantidad de dosis por fuera. Pero los colombianos fuimos ineficientes y no negociamos a tiempo; no hicimos parte de un ejercicio que dejará a las farmacéuticas con más de $20.000 millones de dólares este año. Esta no es una obra de caridad. Es un negocio en el que se invirtió mucho dinero y ahora se venderá al mejor postor. Una vez más, por estar discutiendo no actuamos oportunamente.