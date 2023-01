Su mención es imprudente, y en vano, pues todos sabemos de quiénes se trata: poseen la potestad de potenciar o cancelar, de permitir o bloquear, de salvar o de hundir. Quizá portados por la ambición, o excedidos por la explosiva transformación demográfica del distrito, muchos tienen ya un pie fuera de esta tierra. O los dos, y trátase esto de un patio cual Doctrina Monroe. Sin embargo, esa tendencia a la huida y al desentendimiento ha creado un vacío de poder que otros actores, de menor arraigo, han usufructuado con perniciosa pericia. Ese abandono de las élites, ese descuido de sus funciones, esa incapacidad de asumir la jerarquía ha condenado a Cartagena a crisis sucesivamente aterradoras.

Mientras los pudientes persistan en su hesitación a promulgar, promover, gestionar, coordinar y financiar debidamente la integralidad objetiva de los emprendimientos culturales de la ciudad y de la región, estas seguirán decayendo no solo en aspecto, sino en todo aspecto. ¿De qué sirve el poder sino para ser ejercido? Pudiendo aprovechar a sus artistas así fuere como en alguna Venecia Renacentista, aquí los someten al servilismo y a la indiferencia y de paso se perjudican, condenándose al olvido. Cuando piezas enteras de la sociedad se desagregan o se gangrenan, peor aún si son sus soportes, su actividad se perturba y el mecanismo se consume a sí mismo.

Aquí todos los artistas luchan por separado y sus alianzas suelen ser de corto alcance, porque están sujetas a arbitrajes políticos y no culturales. A menudo no les queda otro remedio; y eso no produce obras maestras. Los parvos focos desde donde debe irradiar el Arte son precarios y sus esfuerzos se coordinan con dificultad, sometiéndose a la cancelación a quien no encaje en preceptos que distan del criterio informado y del interés colectivo. Tantas querellas de campanario entre cigüeñas impiden un verdadero parto a la vista de todos. Para conquistar esa paz necesaria hay que remangarse desde todos los estamentos y dejar de lado veredictos subjetivos, para propiciar una coordinación de resultados.

Que las élites den el paso que otros no quisieron dar, que instauren la pujanza de la que tanto se ufanan y con la que tan poco agracian. Si son líderes, que lideren; si profesores, que profesen; si comandantes, que manden. Una ciudad de regentes ausentes, claudicantes, acobardados de cualquier mecenazgo, poco endereza un rumbo aciago. Sus ciudadanos sucumben al miedo, sus actores productivos se van atrofiando, mermando, callando; pero si uno a uno los paladines de esa ciudad fuesen tomando la iniciativa, si se animaran a dar la voz, a dar la mano: allí los demás seguiríamos, atenderíamos nuestros puestos y nos pondríamos a laborar con renovado denuedo, convencidos de que todo mejoraría.