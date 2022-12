Hace poco, cuando me encontraba en un banco local haciendo turno para que me atendieran, me tocó presenciar un acontecimiento que me puso a pensar en los ciudadanos que nuestro sistema educativo está formando.

Sucedió que dos niños traviesos estaban jugando dentro del banco gritando y corriendo por todos lados, alterando la tranquilidad de los allí presentes sin que sus padres se dignaran a corregirlos.

Un hombre entrado en años se atrevió a decir que callaran a los escandalosos infantes y eso fue suficiente para que el iracundo progenitor le reclamara al aturdido abuelo en los términos más irrespetuosos, llamándolo ¨viejo amargado¨, término que repitió varias veces a gritos y en una actitud agresiva que casi termina en golpes.

Recuerdo que antes se enseñaba Urbanidad y Civismo en los colegios hasta que alguien decidió que esos valores se aprendían en casa. Pregunto: ¿Qué clase de valores y respeto podrá enseñarles a sus hijos el patán de la historia, si él no es capaz de respetar a los demás, ni a quien puede ser su padre?

Lo cierto es que hoy, se puede observar en general a una juventud que no tiene valores ni temor a Dios; no saben comportarse en sociedad. Todo lo solucionan con agresividad y no respetan ni a sus profesores ni a los mayores.

La Urbanidad se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir colectivamente. El Civismo nace de la relación del hombre con su localidad, nación y Estado, dos conceptos que de verdad si los jóvenes los aprendieran en la escuela, la calidad de vida en este país sería muy diferente y mejoraría para que podamos vivir en una sociedad más humana y amable.

La falta de educación la vemos cada minuto en nuestra ciudad: el dueño del picó que no deja dormir al vecindario, los mototaxistas que se vuelan los semáforos y se suben a las aceras violando todas las reglas de tránsito; los propietarios de bares protagonizan cierres de vías en la ciudad, afectando a la inocente ciudadanía porque a petición de los hoteleros, la Alcaldía les recorta el horario de rumba porque no dejan dormir a los huéspedes con su algarabía; las carreteras las bloquean casi a diario por cualquier excusa; en fin, hemos creado un infierno donde la vida se complica cada día.

Lo que no se enseña en la infancia, difícilmente formará parte del adulto. Sembrar en los pequeños patriotismo, respeto a los derechos de los demás y buenos hábitos, es lo único que le puede asegurar un buen futuro al país y mientras esto no se logre, nuestra sociedad jamás superará la línea de la pobreza; en consecuencia, Urbanidad y Civismo debe volver a nuestras escuelas.