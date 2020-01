Unas pequeñas luces

Hoy los cristianos católicos celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Es la fiesta del Dios que se revela y se da a conocer. En el relato de los magos se nos dice que ante Jesús Niño podemos adoptar actitudes muy diferentes. Aparecen tres grupos de personas: Los magos que lo buscan siendo dóciles a la luz de la estrella; las autoridades judías que permanecen indiferentes y el poderoso Herodes, bastante asustado, porque sólo ve en el niño un peligro.

Los magos no conocen al Dios de Israel. De ellos no conocemos su religión ni su origen. Sólo sabemos que viven atentos al misterio y que sus corazones buscan la verdad. En algún momento de su búsqueda, ven una luz que apunta hacia un Salvador. Necesitan saber quién es y dónde está. Rápidamente se ponen en camino. No conocen el itinerario que han de seguir, pero en su interior arde la esperanza de encontrar una Luz para el mundo.

Qué bueno que, dada la coyuntura que vivimos en las ciudades, municipios y departamentos, con nuestros nuevos gobernantes, tengamos el tiempo suficiente para contemplar en silencio las estrellas. Sobre todo, hoy, cuando vemos con mayor facilidad la oscuridad de la noche que los puntos luminosos que brillan en medio de cualquier tiniebla.

Dadas nuestras últimas novedades, resulta muy ingenuo pensar que en Cartagena estamos viviendo, como nunca antes, una hora especialmente oscura, trágica y angustiosa. ¿No es precisamente esta oscuridad, frustración e impotencia, que ahora estamos viendo, una constante histórica en el devenir de la ciudad desde su creación?

Si abrimos las páginas de nuestra historia, sin duda encontraremos momentos de luz que hablan de la grandeza de la ciudad y sus gentes: nuestra independencia, el martirio cruento de hombres y mujeres por nuestra libertad, la heroicidad y resistencia durante el sitio de Morillo, el testimonio de San Pedro Claver, Santa María Bernarda Bütler y monseñor Eugenio Biffi; gestas de liberación que entrevieron una nueva ciudad y unos horizontes más humanos para ella. Y luego, ¿qué siguió? Cambios decadentes que crearon nuevas esclavitudes. Algunos logros convertidos en problemas. Ideales que han sido soluciones a medias y luchas que terminaron en pactos hechos trizas. De nuevo, las tinieblas.

Es muy probable que alguien piense que el ser humano es una experiencia frustrante. Eso no es verdad. A pesar de todos los fracasos y frustraciones, siempre es posible recomenzar, sabiendo esperar y poniéndonos en camino teniendo claro para dónde vamos. En cada uno de nosotros siempre hay algo que nos llama a la vida y a la esperanza. Es la estrellita que siempre está encendida.

Pero volvamos al relato. A este Dios, escondido en la fragilidad humana, no lo encontrarán los gobernantes instalados en el poder, sino aquellos que, guiados por pequeñas luces, buscan incansablemente una esperanza para su gente en la ternura y la pobreza de la vida.