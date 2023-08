Unámonos contra la ilegalidad

Tal y como lo afirma el constitucionalista José Gregorio Hernández: “Una de las finalidades del Estado consiste en la eficiente, real y constante garantía de los derechos, tanto individuales fundamentales como los políticos, sociales, económicos, culturales y colectivos”. Pero esta premisa no se cumple en Cartagena. Basta con recorrer nuestras calles, monumentos y playas para sentir cómo el ciudadano de a pie no tiene ningún derecho al espacio público, a su tranquilidad, a disfrutar de la vida cotidiana. La ciudad está invadida por informales, prostitución, venta de toda clase de productos ilegales, y ni hablar del cúmulo de basuras por doquier.

Somos patrimonio, pero sin residentes no hay patrimonio. Y poco a poco las terrazas del Centro Histórico se están convirtiendo en rumbeaderos con música estridente, sin ninguna consideración para quienes habitamos allí. Si bien las autoridades cierran las construcciones y adecuaciones que no están autorizadas, los propietarios continúan con sus propósitos, sin control, aprovechándose de la falta de autoridad y seguimiento de la Alcaldía y los demás entes de control. Qué tristeza este abandono, más aún cuando votamos por el actual alcalde con la ilusión que ejercería su autoridad para el control urbanístico y para conservar la ciudad como un sitio histórico y cultural, y no como un centro de prostitución y rumbeaderos a pesar de las normas y leyes que lo prohiben.

Y ni hablar del maltrato animal; es inaudito que el derecho al trabajo de unos pocos esté por encima del bienestar de seres vivos como los caballos que en estos momentos de cambio climático, con calores sofocantes, están arrastrando pesadas carrozas y transportando hasta a 8 personas, cuando se supone que son coches estilo cabriolé de dos ruedas grandes que no deberían cargan más de 4 personas y ni superar las 500 libras de peso.

¿Qué podemos hacer los residentes?, ¡denunciar! No nos quedemos callados, a ver si a punta de denuncias las autoridades reaccionan y nos defienden. Podemos vivir con restaurantes y rumbeaderos siempre y cuando cumplan con las normas para que todos convivamos, pero pareciera que a mayor bulla más clientes y menos residentes. Juntémonos para recuperar la ciudad y hacer de ella un lugar amable, legal, y propongamos la creación de una zona de tolerancia para poder disfrutar de la Puerta del Reloj y sus alrededores. Censemos a los vendedores ambulantes para que se organicen y podamos caminar libremente por la ciudad y sus callecitas. El ámbito individual que predomina hoy en día no debería estar sobre el colectivo, el de las mayorías.

*Asocentro.