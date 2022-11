Por una Secretaría de los Drenajes

El año en que se disolvieron las Empresas Públicas Distritales de Cartagena (1994) la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera estaba en el orden de 362 ppm, más o menos un 16% menos de la concentración actual. ¿Qué quiere decir esto? El calentamiento global en ese entonces no era tan marcado como lo es hoy día. Cada año se rompen récords de las más altas temperaturas. Y lo vemos además reflejado en un aumento en la frecuencia y magnitud de los eventos de lluvia que nos azotan cada año. Pasa que al aumentar la evaporación, aumenta el volumen de agua disponible en la atmósfera para caer como precipitación. Sumado a eso, y magnificando las consecuencias, el desarrollo urbano descontrolado en la ciudad, legal e ilegal, resulta en un aumento de los volúmenes de escorrentía pluvial que terminan ahogando la capacidad de los canales y calles que sirven para evacuarlos. El aumento promedio paulatino del nivel del mar hace no solo que el agua lluvia no pueda salir y se acumule, sino que ya vemos cada vez más el ingreso de agua salada en las calles de varios barrios. Cuando ocurren estos eventos prolongados de precipitación en la que parece que el agua nos va a llegar al cuello, se revive el debate anual de qué hacer. ¿Qué medidas tomar? Este problema de múltiples aristas no es tarea fácil, sin embargo, sin contar con un departamento o secretaría que asuma el rol de planear, manejar, mantener, operar, y actualizar los sistemas de drenajes, en realidad no es posible avanzar seriamente en la búsqueda de soluciones permanentes. Cómo funcionaría este departamento, es algo por definir, sobre todo cómo se va a financiar. Teniendo en cuenta que las fallecidas EPD recibían alrededor del 50% del impuesto predial, por qué no retomar parte de esos fondos, si no ¿para qué paga uno impuestos? No es una pregunta de si se debe hacer, sino cuándo podemos empezar. La demora nos perjudica. Este departamento debe tener funciones técnicas que permitan exigir normas de manejo de la escorrentía a proyectos urbanísticos, que trabaje de la mano con curadurías y Planeación, para evitar que le sigan metiendo goles a la ciudad. Contar con un brazo operativo, que tenga maquinarias y personal técnico capacitado le permitirá al Distrito poder planificar e implementar obras de drenaje fundamentales en el corto, mediano y largo plazo. Algunos insumos se podrán rescatar del PMDP, pero básicamente hay que cambiar el enfoque por uno más integrado con el planeamiento urbano. Esta no es una recomendación nueva, ya se había planteado, pero la realidad es que no se ha plasmado y por eso insistimos. Las concentraciones de CO2 siguen aumentando, por lo que no se puede esperar un resultado distinto el año que viene, ni los demás adelante. Está en nuestras manos salvar a la ciudad, pero le corresponde al Distrito tomar la iniciativa.