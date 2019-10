Una nueva ciudad

Hace tres años el hielo derretido de la baja Groenlandia sumaba cientos de kilómetros cúbicos, hielo que ya no se almacena en la tierra sino que se va directo al mar. Así lo expuso el documental “Antes que sea tarde” (Before the flood), producido por Leonardo DiCaprio en 2016. Allí las ciudades de New Orleans, Miami y Boston, fueron citadas como lugares en riesgo por el creciente nivel del mar, producido por el deshielo de los glaciales, debido al calentamiento global.

El entonces alcalde de Miami, Philip Levine, habló sobre las medidas que estaba tomando la ciudad para defenderse del mar creciente.

Miami, como Cartagena, es afectada por las mareas altas y por el aumento del nivel freático y la intrusión del agua de mar. Aquella ciudad sufre tanto como La Heroica, del ‘día soleado inundado’, un hermoso día soleado pero con agua saliendo por los drenajes, inundando las calles, cuando el nivel del mar aumenta. En eso contribuyen las inesperadas lluvias torrenciales producto del mismo calentamiento global. Como resultado aparecen aquellas lagunas en las calles del Centro de Cartagena.

Miami emprendió una solución para frenar las inundaciones. Instalaron bombas de drenaje eléctricas por toda la ciudad, acompañado de obras de infraestructura para elevar las calles y malecones en varios sectores. Un proyecto de 400 millones de dólares pagados con impuestos y que preservará a la ciudad de las inundaciones por unos cincuenta años. A la par, la ciudad ha empezado a expandirse hacia otros lugares, mudando muchos de sus centros administrativos y de comercio. Eso nos recuerda el reciente anuncio de Indonesia de construir una nueva capital en Borneo, ya que Yakarta, su capital, se hunde precipitadamente.

El pulso contra el cambio climático enfrenta a sectores de poder que niegan la existencia del fenómeno del cambio climático. Por ello, los requerimientos de los recursos para esas obras de gran envergadura no han sido fáciles de lograr.

En Colombia tampoco hay un consenso claro en torno a las obras que deben emprenderse en las ciudades caribes para frenar el ímpetu del mar. Sin embargo en años recientes Cartagena ha implementado varias medidas para evitar las inundaciones en Manga, Bocagrande, El Laguito, el Centro, y el Pie de la Popa. Una de ellas fue la instalación de válvulas pico de pato, pero estas no sirvieron. En la actualidad la ciudad se prepara para las obras de protección costera en varios kilómetros; obras que deberían ir acompañadas de un proyecto integral de drenajes pluviales y contras la mareas. Además, como Indonesia, con ayuda del Gobierno, Cartagena debe planificarse hacia otras áreas trasladando sus centros administrativos y de comercio, como una nueva ciudad, y en eso debe jugar un papel preponderante el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial.