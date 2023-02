Una mujer colombiana

“Mi nombre es Ludis Ester Rudas Calvo, nací en un pueblito llamado Aguas Blancas, en el departamento del Cesar.

Llegué a Cartagena en el año 83 después de la muerte de mi padre, me radiqué en el barrio El Líbano y muchos años después me trasladé a Nelson Mandela en búsqueda de un terreno donde vivir con mis hijos, ya que era madre cabeza de familia y no tenía ni el dinero ni la posibilidad de conseguirlo. Así que cuando se inició la invasión de Villa Hermosa allí me radiqué viviendo en un cambuche de plástico y madera.

Gracias al padre Roberto Mestrelli que me ayudó muchísimo como persona logramos juntos la escuela y la iglesia de nuestro barrio.

Yo, en vista de tantas falencias, de tantas necesidades que había en el barrio y que las mamás eran en su mayoría madres cabeza de familia, me di en la tarea de armar un espacio para poder acoger a los niños más chiquitos para que las mamás pudieran ir a trabajar y así con la ayuda de muchas personas se fundó el albergue y allí manteníamos los niñitos hasta las tres de la tarde.

En el año 2007 me constituí en la fundación hogar comunitario Los Hijos de María, donde se reciben los niños desde los 2 años hasta los 99, ya que en mi barrio no hay centro para los de la tercera edad ni de los jóvenes desescolarizados, el único espacio en mi barrio es nuestra instalación.

Cuando se puede se les da almuerzo, son 250 almuerzos para los niños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos mayores”.

En la Fundación Corazón Contento, de la mano de la señora Agripina, ayudamos bastante en este gran proyecto que la señora Ludis en su delirio crece y crece sin miedo, ahora queremos construir una escuelita y un centro para la tercera edad y un salón para los jóvenes, para sacarlos de la calle que es tan corrupta.

He querido dejar que de su viva voz doña Ludis, nuestra nueva gran amiga y ejemplo para nuestra Cartagena que va mal como va, cuente esta historia.

Imagínense que mi amigo Julio Sánchez, de la W, cuando le dije que estos niñitos no tenían computador, enseguida gracias a Juan Pablo Calvás y a Laura, el hada madrina, solucionaron y la W me envió un portátil que hizo la felicidad de niños y adultos.

Pero, ay Cartagena, muy poco duró esta dicha, unos ladrones desalmados atacaron nuestras dos sedes de Los Hijos de María y se robaron el computador de Corazón Contento. Se hicieron a 10 tabletas, pero no nos desanimamos, ya comenzamos una gran campaña de aportes para no solo conseguir los aparatos sino de construirle una sede digna por este trabajo maravilloso que hace esta mujer heroica: una mujer colombiana.