Gabriel Ignacio pensaba que lo había vivido todo, hasta que encontró un muerto sentado en el asiento delantero de su vehículo. Le pasó hace poco, venía de hacer unas diligencias en el Centro y cuando fue a buscar su carro al parqueadero, quedó petrificado: efectivamente, había un cadáver en él.

Ahora, aclaro, no era un muerto cualquiera. No. Era un caballero bien vestido, de unos 60 años, cabellera engominada, cara empolvada de blanco, bigote estilizado, sentado con elegancia y su rostro dibujaba una sonrisa de una perversidad misteriosa, de esas que erizan hasta los pelos de un puercoespín. Pero ahí estaba, inmóvil y burlón, en el puesto del copiloto, como esperando un chance para ir al cine. A Gabriel Ignacio, el grito le salió del alma: “¿Y esta m... qué es? ¿Quién carajo es este? ¿Ahora qué hago?”

Es increíble cómo nos puede cambiar la vida en un segundo y ahora, Gabriel Ignacio, no tenía duda de ello. Él, angustiado como estaba, tomó aire y en menos de lo que habla un pavo, llamó por teléfono a su mejor amigo, le contó su tragedia y le pidió que se viniera a ayudarle. El silencio del amigo fue eterno. La verdad, nadie espera una llamada de semejante tenor. El allegado, recuperándose de su sorpresa, le dijo finalmente: “Gabriel, m... tienes un lío de las putas. ¿Será una extorsión? ¿Y si llamas a la policía? ¿Y si lo entierras en tu casa? Pero, ¿quién te va a creer que el muerto no es tuyo? ¡Yo allá no voy!”, remató.

Como algunas personas del parqueadero lo miraban con curiosidad – o por lo menos eso se imaginaba Gabriel Ignacio - el hombre decidió subirse al carro y entabló una conversación con el muerto, como para bajar las sospechas. Gabriel Ignacio, desdibujado por la impotencia, llamó a todos pidiendo ayuda: hermanos, primos, tíos... y la respuesta era la misma: “Yo no quiero ese muerto”.

Pasado un tiempo, con Gabriel Ignacio vencido por su inmovilidad y frustración, con ganas de llorar, notó que alguien se acercaba al carro y él se dijo: “Ahora sí me jodí”. El señor no le quitaba la mirada, mientras caminaba hacia él. Cuando estuvo cerca, le hizo señas para que bajara el vidrio y le dijo: “Gabriel Ignacio, discúlpeme, ¿sabías que vivir en una dictadura es como tener un muerto en tu carro y no saber qué hacer? Pues déjeme decirte que así se sienten diariamente todas las personas que viven en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Entonces, devuélveme mi muerto, vete a tu casa y espero que hayas aprendido la lección de no seguir jugando al ingenuo que quiere elegir de presidente al único que quiere ser dictador”, remató. Y el señor se llevó su muñeco.