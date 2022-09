Una lección

Hoy quiero referir la historia de una sicóloga chilena y su paciente ciego de unos 40 años llamado Jaime. El señor la visitó porque se sentía deprimido, y ella, para animarlo y enfocarlo en lo positivo, le pidió que le anotara en una hoja las diferentes cosas buenas que le pasaban en un día. Jaime lo escribiría en “braille” y una asistente se lo pasaría al español.

Pasado un día, la sicóloga, en su “propia discapacidad del alma”, como bien lo dijo ella, pensó que Jaime sería incapaz de hacer la tarea y se arrepintió de haberle puesto el ejercicio. Sin embargo, a la semana siguiente, el paciente llegó sonriente al consultorio con cuatro cuadernos empastados. Ella, perpleja, le pregunta: “¿Jaime, y esto qué es?” Él, muy tranquilo, le respondió que esa era su tarea y que se sentía fantástico por haberla hecho. Ella, escéptica todavía, dice que tomó uno de los cuadernos, empezó a leerlo y cuando iba en la página dos, empezó a llorar por las cosas increíbles que Jaime había escrito. El paciente, preocupado le pregunta: “Señora, ¿le pasa algo?”. Ella le responde: “Lo que pasa es que yo estoy más deprimida que tú y no me había dado cuenta... Yo no veo nada de las cosas que tú ves y se supone que yo soy la que veo. No entiendo nada”, le dijo.

La sicóloga chilena, refiriendo la historia a sus alumnas, dice que Jaime había anotado cosas como: “La temperatura de la ducha en la mañana. La maravilla de secarse el cuerpo con una toalla seca. El poderse meter en una cama con sábanas limpias. El poderse acostar con un piyama limpia. El olor a pan tostado. El sol pegándole en la cara cuando caminaba. El olor a jazmín. Las chispitas de la Coca Cola tocándole la nariz. La gentileza de una cajera en el supermercado...”, es decir, cosas que nos pasan por montones diariamente y como bien lo dice la sicóloga, “como estamos más ciegos que Jaime, no vemos nada y por eso tenemos generaciones completas de malagradecidos”.

La lección de Jaime es valiosísima, pues vivimos tiempos de ingratitud e insaciabilidad. Nada es suficiente, hoy día. Se nos olvidó cómo vivíamos hace 100 años, entre enfermedades, penurias, sin servicios públicos y con una esperanza de vida cercana a los 40 años. Y nadie se quejaba. Como Jaime, las personas disfrutaban de lo simple y mundano. Nos vendieron la falsa premisa “que el lujo era lo raro, lo caro o lo exclusivo”, cuando lo lujoso es tener salud, amigos, familia o tiempo disponible para vivir la vida.

Estimado lector, está demostrado que la gratitud es de las virtudes más asociadas a la felicidad. Y aprendamos a apreciar las cosas que Jaime puede ver y nosotros no.