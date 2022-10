Una falta de res-Petro

Apenas corrían 5 días de octubre cuando Cartagena ya sumaba 11 homicidios en el mes y 271 en lo que iba de 2022; de esos hechos de sangre, 171 fueron por sicariato.

Ese día 5 era una fecha clave porque se esperaba que el mismísimo presidente de la República, Gustavo Petro, liderara el Consejo Extraordinario de Seguridad programado en la Base Naval para analizar la preocupante crisis por la que atraviesa la ciudad y tomar medidas contundentes, junto con el alcalde William Dau, para frenar principalmente, la disparada ola de violencia.

Para las 5 p. m. estaba programada la reunión; sin embargo, una persona del equipo de prensa de Presidencia creó un grupo de WhatsApp en el que informó a los periodistas que el presidente llegaría primero al Congreso de Naturgas en el Centro de Convenciones, a la 1 p. m. y luego estaría en la Base Naval a las 7 p. m. “No hay confirmación de si habrá o no declaración del señor presidente. Puede que sí hable como puede que no”, indicó.

Es decir, que en un tema tan importante para Cartagena, los periodistas que fueran hasta el lugar esa noche, debían esperar a que terminara el consejo de seguridad y cruzar los dedos para que el señor presidente entregara un balance de lo allí hablado.

Finalmente, como parece ya ser costumbre, el presidente llegó tarde a la ciudad. Su intervención en el Congreso de Naturgas arrancó tres horas después de lo programado, donde habló un poco más de media hora. Terminó antes de 7 p. m. y cuando los periodistas esperaban en la Base Naval a que llegara al consejo de seguridad... a las 6:58 p. m. escriben desde su equipo de prensa: “Colegas, el señor presidente Gustavo Petro cancela su asistencia”.

Así, sin ninguna otra explicación, el mandatario no se apareció en la reunión en la que además del alcalde Dau, participó el gobernador de Bolívar, Vicente Blel.

No sabemos aún si le dio o no el mismo “fuerte dolor de estómago” que evitó que fuera a la ceremonia de militares en la Escuela José María Córdova. Lo cierto es que esta vez delegó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que presidiera el consejo de seguridad que terminó casi a las 10 de la noche. A esa hora se hizo una rueda de prensa en la que el ministro, palabras más palabras menos, dijo que la inteligencia militar y la investigación serán las medidas establecidas. Y añadió que en un mes regresaba para ver cómo había resultado la cosa. Nada contundente. Pero más extraña resultó la declaración de nuestro burgomaestre al advertir a las entidades nacionales e internacionales que luchan contra el tráfico y consumo de drogas que “tienen que poner, si no que se larguen de Cartagena”, entre esas la DEA.

Presidente, este tema es serio, y su presencia era fundamental. Si no se ha enterado, en esta guerra interna ya cayó hace poco un inocente niño de 2 años. Comprométase con Cartagena, una ciudad que mayoritariamente puso su voto de confianza en usted.

Periodista. Magíster en Comunicación.